Escándalo en un vuelo a Rosario: detuvieron a una pareja por tener relaciones sexuales en sus asientos

Ocurrió durante un vuelo de Copa Airlines que llegó a Rosario desde Panamá. La tripulación intentó frenar la situación, pero debió intervenir la Policía de Seguridad Aeroportuaria tras el aterrizaje.

Una pareja fue detenida por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) tras protagonizar un escándalo a bordo de un vuelo de Copa Airlines que arribó al aeropuerto de Fisherton, en Rosario.

El hecho ocurrió durante el trayecto desde Panamá, cuando pasajeros advirtieron conductas inapropiadas en los asientos cercanos.

De acuerdo con los testimonios, las dos personas viajaban en clase ejecutiva y se encontraban parcialmente desvestidas y mantuvieron relaciones sexuales a la vista de otros viajeros, lo que generó incomodidad y quejas, especialmente entre quienes viajaban con menores.

Ante esta situación, la tripulación de cabina intervino y solicitó que frenaran con esa conducta. Sin embargo, según trascendió, la pareja ignoró las indicaciones y continuó, lo que obligó a elevar el caso al comandante de la aeronave.

Frente a la persistencia del comportamiento, el piloto activó los protocolos de seguridad aérea y notificó a las autoridades en tierra antes del aterrizaje, al considerar que se trataba de una situación que alteraba el orden a bordo.

Una vez en Rosario, efectivos de la PSA subieron al avión antes del desembarco y procedieron a la detención de ambos pasajeros, quienes fueron trasladados a una dependencia dentro del aeropuerto.

El caso quedó bajo intervención de la Justicia Federal, que evalúa posibles cargos por exhibiciones obscenas y resistencia a la autoridad aeronáutica.