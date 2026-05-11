Escándalo en las alturas: encontraron a una pareja en paños menores y terminó todo mal

Dos pasajeros fueron demorados al arribar al Aeropuerto Internacional de Rosario tras ser descubiertos en una situación íntima dentro de un avión de Copa Airlines proveniente de Panamá. La Policía de Seguridad Aeroportuaria intervino y se abrió una causa por exhibiciones obscenas.

El insólito episodio ocurrió en la madrugada del sábado 9 de mayo, cuando el vuelo CM 836 de Copa Airlines aterrizó en Rosario. Lo que parecía un viaje rutinario se transformó en noticia nacional al descubrirse que una pareja había sido sorprendida manteniendo relaciones sexuales en pleno trayecto.

Los protagonistas, identificados como un hombre de 54 años y una mujer de 59, fueron hallados por la tripulación en primera clase con las “prendas bajas”, lo que generó la inmediata denuncia de la jefa de cabina. La situación provocó incomodidad entre los pasajeros, especialmente porque una mujer que viajaba con su nieta fue la primera en advertir lo que estaba ocurriendo.

Al arribar a destino, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) subieron al avión y trasladaron a los involucrados a la comisaría 12ª de Ludueña, donde quedaron imputados por el delito de exhibiciones obscenas. La causa quedó en manos del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, aunque no se descarta que pase a la órbita federal por tratarse de un vuelo internacional.

El periodista Juan Junco, testigo del episodio, relató que la demora se extendió hasta la 1:30 de la madrugada y describió el aeropuerto como “un set de Intrusos” por la presencia mediática y el revuelo que generó la noticia.

Desde la aerolínea se informó que se activaron los protocolos de incidentes a bordo, que incluyen reportes internos y posibles sanciones para los pasajeros involucrados. Entre las medidas que se evalúan figura la restricción de futuros embarques, una decisión que busca preservar la imagen de la compañía y garantizar la seguridad de los vuelos.

El caso abre un debate sobre la conducta de los pasajeros en vuelos internacionales y la falta de regulación específica sobre situaciones de índole sexual dentro de aeronaves. El Código Aeronáutico argentino establece normas estrictas sobre el comportamiento en vuelo y habilita al comandante a intervenir ante cualquier conducta que altere el orden o afecte la seguridad.

La noticia se viralizó rápidamente en redes sociales y medios nacionales, generando sorpresa y polémica. Mientras tanto, la pareja deberá enfrentar el proceso judicial por exhibicionismo, un delito que puede derivar en sanciones contravencionales y penales.