¿Es feriado el viernes 21 o el lunes 24 de noviembre en Argentina?: los fin de semana largos que quedan en 2025

El feriado de noviembre 2025 será uno de los más largos del año en Argentina: el Día de la Soberanía Nacional se trasladará al lunes 24, mientras que el viernes 21 será no laborable con fines turísticos. De esta manera, el descanso se extenderá por cuatro días consecutivos.

El Gobierno nacional confirmó cómo quedará el fin de semana largo de noviembre 2025, uno de los más extensos del año. Según el cronograma oficial de feriados y días no laborables, el descanso se extenderá desde el viernes 21 hasta el lunes 24 de noviembre para algunos, generando una oportunidad ideal para una escapada o unos días de descanso antes del cierre del año.

El motivo de este feriado es el Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora cada 20 de noviembre, pero que en esta ocasión se traslada al lunes 24 con el objetivo de impulsar el turismo interno, de acuerdo con la normativa vigente que permite mover feriados nacionales.

Además, el viernes 21 fue declarado día no laborable con fines turísticos, el último de este tipo en 2025, después de los que se implementaron en mayo y agosto. Esto implica que cada empleador podrá decidir si se trabaja o no: quienes deban hacerlo cobrarán su salario habitual, sin recargo, mientras que quienes no, tendrán el día libre sin necesidad de recuperarlo.

Cuál es la diferencias entre feriado y día no laborable

La Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 marca una diferencia clave entre ambos:

En los feriados nacionales , los trabajadores que presten servicios cobran el doble de su salario diario.

En los días no laborables, la decisión de otorgar el descanso queda a criterio del empleador, y en caso de trabajar, no se paga extra.

Qué se conmemora el 20 de noviembre

El Día de la Soberanía Nacional recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845, cuando las fuerzas de la Confederación Argentina, lideradas por Juan Manuel de Rosas y bajo el mando del general Lucio Mansilla, enfrentaron a una flota anglo-francesa que intentó navegar el río Paraná sin autorización. Aunque el enfrentamiento terminó en derrota militar, se convirtió en un símbolo de independencia y defensa del territorio nacional.

Cuántos fines de semana largos quedan en 2025

Luego del descanso de noviembre, el calendario todavía reserva dos fechas clave antes de fin de año:

Del sábado 6 al lunes 8 de diciembre , por el Día de la Inmaculada Concepción de María .

El jueves 25 de diciembre, correspondiente a Navidad, aunque sin formar parte de un fin de semana largo.

De esta forma, el feriado de noviembre 2025 se perfila como uno de los preferidos por los argentinos para viajar, descansar o disfrutar de los últimos días de primavera, antes de la llegada del verano y las vacaciones.