Ensalada de pollo grillado: una opción fresca, nutritiva y accesible para días de calor

Una receta completa y fácil de preparar que combina ingredientes fáciles de conseguir y una vinagreta casera. Ideal para combatir el calor con una comida liviana pero nutritiva.

Con las altas temperaturas que se registrarán en Mendoza durante esta semana, muchas personas buscan alternativas livianas pero completas para el almuerzo. En ese contexto, una ensalada de pollo grillado con vegetales de estación se presenta como una opción ideal: fácil de preparar, económica y con un perfil nutricional equilibrado. Esta receta combina ingredientes accesibles y puede adaptarse según disponibilidad o preferencias.

La propuesta incluye pollo marinado y grillado, vegetales crujientes, legumbres y una vinagreta casera con limón y tomillo, que aporta frescura sin resignar sabor. Es una comida que sacia sin agobiar, perfecta para quienes buscan alimentarse bien sin pasar horas en la cocina. Además, permite aprovechar productos como la lechuga criolla, el pepino y la zanahoria.

Para comenzar, se recomienda cortar dos pechugas de pollo en bifes finos y marinarlas durante 15 minutos con jugo de limón, tomillo, sal, pimienta y aceite de oliva. Este paso no solo realza el sabor, sino que ayuda a que el pollo quede tierno y dorado al momento de grillarlo. Una vez marinado, se cocina en sartén o plancha caliente hasta que esté bien cocido y con superficie crocante.

Mientras tanto, se preparan los vegetales: una planta de lechuga lavada y cortada en trozos, una zanahoria rallada, medio morrón rojo en tiras finas y un pepino en rodajas. Si el presupuesto lo permite, se puede sumar una palta en cubos, que aporta grasas saludables y textura cremosa. Para reforzar el aporte proteico y de fibra, se agregan garbanzos cocidos (pueden ser en conserva) y un puñado de semillas de girasol o sésamo tostado.

El toque final lo da una vinagreta casera, que se prepara mezclando jugo de limón, aceite de oliva, mostaza suave, miel y tomillo. Se recomienda batir los ingredientes en un frasco con tapa hasta lograr una emulsión ligera. Este aderezo realza los sabores sin opacar los ingredientes principales, y se adapta bien al paladar local por su equilibrio entre acidez y dulzor.

Para servirla se pone una base con la lechuga y los vegetales, se incorporan los garbanzos y las semillas, y se disponen los trozos de pollo grillado por encima. Se puede sumar pan casero tostado en cubos como croutons para dar textura. Justo antes de servir, se rocía con la vinagreta y se mezcla suavemente. El resultado es una ensalada completa, fresca y nutritiva, ideal para compartir en familia o llevar al trabajo.