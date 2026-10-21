Encontraron una campera y una ojota de Nancy Godoy durante un allanamiento en Corrientes

La búsqueda de la docente rural de 52 años continúa en Corrientes, donde permanece desaparecida desde hace dos semanas. El hallazgo se produjo en una vivienda de Sauce, propiedad de una de las mujeres detenidas en la causa.

La investigación por la desaparición de Nancy Godoy, la maestra rural de 52 años que es intensamente buscada en Corrientes desde hace dos semanas, sumó un nuevo elemento este miércoles. Durante un allanamiento realizado en una vivienda de la localidad de Sauce, los investigadores encontraron una campera y una ojota que pertenecerían a la docente.

El procedimiento se llevó adelante en la propiedad de Rosa Leguizamón, una de las personas detenidas en el marco de la causa. La mujer fue arrestada durante la noche del martes junto con su pareja, Nahuel Rojas, luego de que los investigadores detectaran presuntas contradicciones y ocultamiento de información en sus declaraciones.

Ambos están acusados de encubrimiento agravado, mientras los rastrillajes continúan en la zona rural donde fue vista por última vez la docente.

Dos detenidos y nuevas pistas en la desaparición de Nancy Godoy

La Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Esquina, a cargo de los fiscales Javier Mosquera y Andrea González, dispuso las detenciones de Leguizamón y Rojas después de que ambos declararan ante la Justicia.

La medida contó con la intervención del juez de Garantías Gustavo Vallejos y se fundamentó en las inconsistencias que los investigadores habrían detectado durante las entrevistas, además de la presunta omisión de información relevante para esclarecer qué ocurrió con la maestra.

Leguizamón vive cerca de la Escuela Rural Nº 626 del paraje El Malezal, donde Nancy se desempeñaba como directora suplente. También es una de las últimas personas que aseguró haber visto a la docente antes de su desaparición.

En los días posteriores a la desaparición, la mujer había difundido un video grabado dentro del establecimiento educativo en el que mostraba algunas pertenencias que Godoy había dejado en la escuela, entre ellas ropa y un equipo de mate.

Investigan la hipótesis de un posible femicidio

Entre las líneas de investigación se encuentra la posibilidad de que Nancy Godoy haya sido víctima de un femicidio. Sin embargo, hasta el momento, esa hipótesis no fue confirmada y los investigadores continúan reuniendo pruebas para determinar qué sucedió.

La causa también tiene como detenido a Ernesto Ezequiel Bordón, un peón rural acusado de falso testimonio. El hombre había declarado que la docente había sido asesinada y que su cuerpo había sido arrojado a un bañado, aunque posteriormente se retractó de esa versión.

Su abogado, Norberto Fernández Codazzi, denunció que el testimonio habría sido obtenido mediante presuntas presiones y maltratos policiales. Esa acusación deberá ser investigada por las autoridades correspondientes.

Por el momento, Bordón no está imputado por la desaparición de Godoy, sino por el presunto falso testimonio relacionado con sus declaraciones.

Los operativos para encontrar a la docente se concentran en el paraje El Malezal y sus alrededores, un sector rural caracterizado por la presencia de bañados, monte y caminos de acceso complicado.

Las condiciones del terreno representan un desafío para los equipos que participan de los rastrillajes, mientras la investigación avanza con nuevas medidas judiciales y la recolección de elementos que puedan aportar información sobre el paradero de la mujer.

Nancy tiene 52 años, está casada y es madre de tres hijos. Además de su trabajo como docente, estudiaba un profesorado de Educación Especial con orientación en discapacidad y participaba activamente en una iglesia evangélica de Esquina.

Según los testimonios sobre su trayectoria, había asumido recientemente como directora suplente de la escuela rural y quería continuar con su labor educativa pese a las dificultades del establecimiento.