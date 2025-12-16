Encontraron muerto a un soldado que custodiaba la Quinta Presidencial de Olivos

Un soldado del Ejército Argentino fue hallado muerto en uno de los puestos internos de la Quinta de Olivos. La Justicia Federal investiga el hecho y mantiene abiertas todas las hipótesis, mientras se realizan pericias y la autopsia correspondiente.

Un efectivo del Ejército Argentino que cumplía funciones de seguridad en la Quinta Presidencial de Olivos fue hallado muerto en la madrugada de este martes en uno de los puestos internos del predio. La información fue confirmada desde Presidencia, mientras que el hecho es investigado por la Justicia Federal.

Según consta en el acta oficial, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial tomó conocimiento de un grave incidente ocurrido dentro del predio durante la madrugada. Al hallar el cuerpo, se activaron de inmediato los protocolos correspondientes y se convocó a los servicios médicos de emergencia, que constataron el fallecimiento.

Por disposición del Juzgado Federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se dio intervención a distintas áreas de las fuerzas federales para llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias del hecho. Desde Casa Rosada indicaron que “la investigación se encuentra en curso y todas las hipótesis permanecen bajo análisis”, y aclararon que cualquier confirmación oficial será comunicada exclusivamente por la autoridad judicial competente.

La causa quedó a cargo de la División Homicidios de la Policía Federal Argentina (PFA), que trabaja por orden de la magistrada. El fallecido fue identificado como Rodrigo Gómez, de 21 años, soldado del Ejército Argentino que cumplía tareas de vigilancia en el perímetro de la Quinta de Olivos. Era oriundo de Misiones y estaba asignado al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo.

De acuerdo con el informe de la División de Análisis de la Información, Gómez se encontraba apostado en el perímetro de la residencia presidencial y habría muerto tras efectuarse un disparo con arma larga en la cabeza. El arma, un fusil FAL, fue hallada junto al cuerpo en uno de los puestos internos.

Tras el hallazgo, se activaron los protocolos de seguridad y se convocó a la DUOF San Isidro de la PFA, que realizó la primera intervención junto a autoridades del área de Seguridad Presidencial. La autopsia será realizada en la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.

Fuentes consultadas indicaron que el perfil crediticio del joven registraba deudas con bancos y entidades financieras, y que el pago de su salario dependía de la Contaduría General del Ejército. Más allá del comunicado oficial, no hubo declaraciones públicas de funcionarios hasta el momento. En Presidencia y otras áreas del Gobierno se mantuvo un fuerte hermetismo durante la mañana previa a la difusión del hecho.

En paralelo, el presidente Javier Milei tenía prevista una audiencia formal este mediodía con el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, en la Casa Rosada. La custodia de la Quinta de Olivos está a cargo de la Casa Militar, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia, cuyo titular es el coronel Sebastián Ibáñez.

Cabe recordar que en junio pasado la Quinta Presidencial fue escenario de un operativo por una amenaza de bomba realizada mediante un llamado al 911. En aquella oportunidad, la investigación también estuvo a cargo de la jueza Arroyo Salgado y una inspección de las fuerzas federales descartó la presencia de explosivos.