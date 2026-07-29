Empleadas domésticas: cuánto tengo que cobrar por 4 horas de trabajo en agosto ¿hay aumento?

El Gobierno no confirmó una nueva actualización salarial para el personal de casas particulares. Por el momento no hay un nuevo aumento confirmado, aunque el sector espera una convocatoria a paritarias para revisar las escalas.

Las empleadas domésticas comenzarán a cobrar durante agosto de 2026 los salarios correspondientes a julio con el último incremento acordado en paritarias. Sin embargo, quienes trabajan por hora se preguntan si habrá un nuevo ajuste durante este mes y cuánto deben percibir por una jornada de cuatro horas de trabajo. Hasta el momento, el Gobierno nacional no oficializó una nueva actualización salarial para el personal de casas particulares, por lo que continúan vigentes los valores establecidos para julio.

No obstante, el sector aguarda una nueva reunión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, donde podría analizarse una recomposición salarial frente al avance de la inflación.

¿Hay aumento para las empleadas domésticas en agosto de 2026?

El último acuerdo paritario estableció un incremento del 1,4% sobre los salarios básicos de junio, correspondiente a los haberes de julio. Además, se incorporó al salario básico el 50% de la suma no remunerativa que las trabajadoras habían percibido durante marzo de este año.

Por ahora, no existe un nuevo aumento confirmado para agosto, por lo que los empleadores deberán liquidar los salarios utilizando la escala vigente, salvo que en los próximos días se publique una nueva resolución oficial.

Cuánto cobra una empleada doméstica por 4 horas de trabajo en agosto de 2026

Las trabajadoras que prestan servicios por menos de 24 horas semanales para un mismo empleador cobran por hora o por jornada. En la categoría más habitual, correspondiente al personal para tareas generales con retiro, el valor mínimo por hora quedó establecido en $3.733,72.

De esta manera, una jornada de cuatro horas debe abonarse con un mínimo de: $14.934,88 por día.

Ese monto representa el piso salarial fijado por la normativa vigente y puede ser superior si existe un acuerdo entre empleador y trabajadora.

Por su parte, quienes se desempeñan en la categoría de asistencia y cuidado de personas, como niñeras o cuidadores, tienen un valor mínimo de $3.996,45 por hora, por lo que una jornada de cuatro horas asciende a $15.985,80.

Escala salarial vigente para empleadas domésticas

Estos son los montos mínimos que deben percibir las trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico, según la categoría y la modalidad de contratación:

Supervisores

Con retiro: $4.438,77 por hora

Sin retiro: $4.829,13 por hora

Personal para tareas específicas

Con retiro: $4.223,25 por hora

Sin retiro: $4.597,18 por hora

Caseros

$3.996,45

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.996,45 por hora

Sin retiro: $4.435,86 por hora

Personal para tareas generales

Con retiro: $3.733,72 por hora

Sin retiro: $3.996,45 por hora

Estos importes corresponden al piso legal obligatorio, es decir, lo mínimo que se puede ganar, aunque empleadores y trabajadores pueden acordar remuneraciones superiores.

La Ley de Casas Particulares (26.844) establece que quienes trabajan más de 24 horas semanales para un mismo empleador deben percibir un salario mensual y no cobrar por hora.

Además, fija una jornada máxima de 8 horas diarias, es decir48 horas semanales. En el caso del personal jornalizado, el pago debe realizarse al finalizar cada jornada o, como máximo, de manera semanal, según el acuerdo entre ambas partes.

Cuándo podría haber una nueva actualización salarial

Aunque durante agosto no se anunció una nueva suba, el sector espera que la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares vuelva a reunirse para analizar una recomposición de los salarios.

Los representantes sindicales sostienen que las escalas actuales quedaron retrasadas frente al incremento del costo de vida, por lo que no descartan nuevas negociaciones en las próximas semanas.

Hasta que eso ocurra, los empleadores deberán tomar como referencia la escala salarial vigente al momento de efectuar el pago de los servicios prestados.