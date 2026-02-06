Empleadas domésticas: cuánto tenés que cobrar por día por 4 horas de trabajo en febrero de 2026

Estos son los valores actuales para los trabajadores del servicio doméstico y las escalas salariales que confirmó ARCA. Cuál fue el último aumento que tuvieron y cuándo se debería volver a actualizar.

Los trabajadores del sector de casas particulares mantienen en febrero de 2026 los mismos valores salariales vigentes desde enero, luego de que el sindicato y el Gobierno no lograran un nuevo acuerdo paritario. De esta manera, no hubo actualización reciente y continúan rigiendo las escalas oficiales establecidas por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). Una empleada doméstica debe cobrar por hora $3.250 si trabaja con retiro. Sin embargo, cuánto cobran todas las categorías: tareas generales, cuidado de personas, caseros, tareas específicas y supervisores.

Los montos actuales fueron formalizados a través de la Resolución 3/2025, que dispuso incrementos en noviembre y diciembre del año pasado e incorporó un bono al salario básico desde enero. Sin nuevos anuncios, los valores mínimos legales permanecen sin cambios este mes.

¿Cuánto cobra una empleada doméstica por hora en febrero de 2026?

En la categoría de tareas generales, la más habitual dentro del régimen de trabajo en casas particulares, el valor mínimo por hora es:

Con retiro: $3.250,10

$3.250,10 Sin retiro: $3.494,25

Estos montos son obligatorios y representan el piso salarial que debe respetarse en todo el país.

¿Cuánto corresponde por 4 horas de trabajo?

Si una trabajadora realiza una jornada diaria de 4 horas bajo la modalidad con retiro, el cálculo es el siguiente:

$3.250,10 x 4 horas = $13.000,40 por día

Es decir, el pago no puede ser inferior a ese monto por jornada. En caso de trabajar sin retiro, el valor diario asciende a $13.977.

¿Qué pasa si realiza tareas de más de una categoría?

Cuando una trabajadora cumple funciones que corresponden a distintas categorías, por ejemplo, limpieza y cuidado de personas, debe percibir el salario de la categoría mejor remunerada, según lo establece la normativa vigente.

Escala salarial del servicio doméstico en febrero de 2026

Estos son los valores mínimos por categoría, según la grilla oficial:

Supervisores

Con retiro: $3.895,56 por hora y $485.961,09 por mes

$3.895,56 por hora y $485.961,09 por mes Sin retiro: $4.254,05 por hora y $539.711,97 por mes

Personal para tareas específicas

Con retiro: $3.696,15 por hora y $452.478,51 por mes

$3.696,15 por hora y $452.478,51 por mes Sin retiro: $4.039,45 por hora y $502.101,03 por mes

Caseros

$3.494,25 por hora y $441.806,54 por mes

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.494,25 por hora y $441.806,54 por mes

$3.494,25 por hora y $441.806,54 por mes Sin retiro: $3.894,25 por hora y $490.745,56 por mes

Personal para tareas generales

Con retiro: $3.250,10 por hora y $398.722,14 por mes

$3.250,10 por hora y $398.722,14 por mes Sin retiro: $3.494,25 por hora y $441.806,54 por mes

MIRÁ TODOS LOS SALARIOS PARA TODAS LAS CATEGORÍAS ACÁ