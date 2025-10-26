Elecciones 2025: cuál es la aplicación oficial para ver los resultados y a qué hora se sabrá quién ganó

La Dirección Nacional Electoral (DINE) lanzó una aplicación oficial para seguir en tiempo real los resultados de las elecciones legislativas 2025. Disponible para Android y iOS, permite ver el escrutinio provisorio desde las 21 horas del domingo.

En el marco de las elecciones legislativas 2025, la Dirección Nacional Electoral (DINE), dependiente del Ministerio del Interior, lanzó una aplicación móvil oficial para que los argentinos puedan seguir los resultados de las elecciones de manera segura, gratuita y sin intermediarios.

Desde las 8 de la mañana están abiertas todas las mesas de votación en el país. Este domingo, los argentinos eligen a los representantes que ocuparán 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado de la Nación. Con gran expectativa por los resultados, la DINE confirmó el link oficial y los canales habilitados para seguir el escrutinio.

La gran novedad de esta jornada es la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), un cambio histórico en el sistema electoral argentino que reemplaza a la tradicional boleta partidaria y busca simplificar el proceso de votación y reducir irregularidades.

Cómo funciona la aplicación oficial para ver los resultados de las elecciones 2025

La app, denominada “Elecciones Legislativas 2025”, está disponible tanto para Android como para iOS y puede descargarse desde la Play Store o la App Store. Pesa apenas 18 MB, por lo que no ocupa demasiado espacio en el teléfono.

Una vez instalada, permite acceder a información clave como:

Padrón electoral , para consultar el lugar y mesa de votación.

Explicaciones sobre el uso de la Boleta Única de Papel .

Detalles sobre qué cargos se eligen y cómo se realiza el conteo.

Sin embargo, la función más esperada se activará este domingo a partir de las 21 horas, cuando los usuarios podrán ver el recuento de votos provisorio en tiempo real.

La aplicación mostrará los resultados por provincia, por mesa y hasta los telegramas cargados de cada centro de votación, brindando una transparencia inédita en la historia electoral argentina.

Eleecciones 2025: dónde descargar la app oficial

Para acceder, los votantes deben buscar “Elecciones Legislativas 2025” en las tiendas de aplicaciones o ingresar al sitio oficial de la Dirección Nacional Electoral, donde también se encuentra el enlace directo de descarga.