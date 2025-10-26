Elecciones 2025: cómo justificar si no fui a votar y de cuánto es la multa

Si no votaste en las Elecciones 2025, aún podés evitar sanciones. Enterate cómo justificar tu ausencia, los pasos para hacerlo de forma online y de cuánto es la multa si no cumplís con el deber cívico.

Tras las Elecciones Nacionales 2025, muchos ciudadanos que no pudieron asistir a las urnas se preguntan qué deben hacer para no recibir sanciones. Según la Cámara Nacional Electoral (CNE), quienes no hayan votado deberán justificar su ausencia o pagar una multa, de lo contrario serán incorporados al Registro de Infractores al Deber de Votar.

El voto en la Argentina es obligatorio para los ciudadanos entre 18 y 70 años, mientras que es optativo para los jóvenes de 16 y 17 años y para los mayores de 70. Quienes no cumplan con esta obligación y no puedan justificar su falta, enfrentarán consecuencias administrativas y económicas.

Elecciones 2025: ¿qué pasa si no fui a votar?

Si no asististe a votar el 26 de octubre, serás registrado como infractor y podrías tener restricciones para realizar trámites públicos, como renovar el DNI, sacar el pasaporte, o acceder a programas estatales, hasta que regularices tu situación.

Además, deberás abonar una multa económica, cuyo monto dependerá de tus antecedentes y la cantidad de elecciones a las que no asististe. Podés consultar tu estado ingresando al sitio oficial: infractores.padron.gob.ar.

Cómo justificar si no fui a votar

Si no fuiste a votar, tenés 60 días desde la elección (hasta el 25 de diciembre de 2025) para justificar por qué no votaste. El trámite puede hacerse de forma online, siguiendo estos pasos:

Ingresá al sitio oficial infractores.padron.gob.ar. Consultá tu situación con tu número de DNI. Subí la documentación que justifique tu ausencia.

Entre los motivos válidos para justificar la falta se incluyen:

Problemas de salud , acreditados con certificado médico.

, acreditados con certificado médico. Estar a más de 500 km del lugar de votación (con comprobantes de viaje).

del lugar de votación (con comprobantes de viaje). Cumplimiento de funciones públicas o de seguridad durante el comicio.

durante el comicio. Residir en el exterior, con posibilidad de justificar en consulados o vía digital.

Elecciones 2025: cómo pagar la multa si no justificás la ausencia

Si no tenés una causa válida o no presentás la documentación a tiempo, deberás pagar la multa correspondiente.

Ingresá a infractores.padron.gob.ar. Generá tu boleta de pago. Pagá en Banco Nación o por medios electrónicos habilitados.

El valor de la multa depende de las resoluciones de la CNE y de la cantidad de inasistencias. En elecciones anteriores, las sanciones oscilaron entre $50 y $2.000, pero para 2025 se prevén montos más altos debido a actualizaciones inflacionarias. Por eso, la única manera de conocer el monto exacto es ingresar a tu perfil en el Registro de Infractores.