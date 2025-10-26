Elecciones 2025: cómo justificar si no fui a votar y de cuánto es la multa

Si no votaste en las Elecciones 2025, aún podés evitar sanciones. Enterate cómo justificar tu ausencia, los pasos para hacerlo de forma online y de cuánto es la multa si no cumplís con el deber cívico.
Tras las Elecciones Nacionales 2025, muchos ciudadanos que no pudieron asistir a las urnas se preguntan qué deben hacer para no recibir sanciones. Según la Cámara Nacional Electoral (CNE), quienes no hayan votado deberán justificar su ausencia o pagar una multa, de lo contrario serán incorporados al Registro de Infractores al Deber de Votar.
El voto en la Argentina es obligatorio para los ciudadanos entre 18 y 70 años, mientras que es optativo para los jóvenes de 16 y 17 años y para los mayores de 70. Quienes no cumplan con esta obligación y no puedan justificar su falta, enfrentarán consecuencias administrativas y económicas.
Elecciones 2025: ¿qué pasa si no fui a votar?
Si no asististe a votar el 26 de octubre, serás registrado como infractor y podrías tener restricciones para realizar trámites públicos, como renovar el DNI, sacar el pasaporte, o acceder a programas estatales, hasta que regularices tu situación.
Además, deberás abonar una multa económica, cuyo monto dependerá de tus antecedentes y la cantidad de elecciones a las que no asististe. Podés consultar tu estado ingresando al sitio oficial: infractores.padron.gob.ar.
Cómo justificar si no fui a votar
Si no fuiste a votar, tenés 60 días desde la elección (hasta el 25 de diciembre de 2025) para justificar por qué no votaste. El trámite puede hacerse de forma online, siguiendo estos pasos:
- Ingresá al sitio oficial infractores.padron.gob.ar.
- Consultá tu situación con tu número de DNI.
- Subí la documentación que justifique tu ausencia.
Entre los motivos válidos para justificar la falta se incluyen:
- Problemas de salud, acreditados con certificado médico.
- Estar a más de 500 km del lugar de votación (con comprobantes de viaje).
- Cumplimiento de funciones públicas o de seguridad durante el comicio.
- Residir en el exterior, con posibilidad de justificar en consulados o vía digital.
Elecciones 2025: cómo pagar la multa si no justificás la ausencia
Si no tenés una causa válida o no presentás la documentación a tiempo, deberás pagar la multa correspondiente.
- Ingresá a infractores.padron.gob.ar.
- Generá tu boleta de pago.
- Pagá en Banco Nación o por medios electrónicos habilitados.
El valor de la multa depende de las resoluciones de la CNE y de la cantidad de inasistencias. En elecciones anteriores, las sanciones oscilaron entre $50 y $2.000, pero para 2025 se prevén montos más altos debido a actualizaciones inflacionarias. Por eso, la única manera de conocer el monto exacto es ingresar a tu perfil en el Registro de Infractores.