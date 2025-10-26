Elecciones 2025: cómo justificar si no fui a votar y de cuánto es la multa

Junta Nacional Electoral

Si no votaste en las Elecciones 2025, aún podés evitar sanciones. Enterate cómo justificar tu ausencia, los pasos para hacerlo de forma online y de cuánto es la multa si no cumplís con el deber cívico.

Redacción ElNueve.com

Tras las Elecciones Nacionales 2025, muchos ciudadanos que no pudieron asistir a las urnas se preguntan qué deben hacer para no recibir sanciones. Según la Cámara Nacional Electoral (CNE), quienes no hayan votado deberán justificar su ausencia o pagar una multa, de lo contrario serán incorporados al Registro de Infractores al Deber de Votar.

El voto en la Argentina es obligatorio para los ciudadanos entre 18 y 70 años, mientras que es optativo para los jóvenes de 16 y 17 años y para los mayores de 70. Quienes no cumplan con esta obligación y no puedan justificar su falta, enfrentarán consecuencias administrativas y económicas.

Elecciones 2025: ¿qué pasa si no fui a votar?

Si no asististe a votar el 26 de octubre, serás registrado como infractor y podrías tener restricciones para realizar trámites públicos, como renovar el DNI, sacar el pasaporte, o acceder a programas estatales, hasta que regularices tu situación.

Además, deberás abonar una multa económica, cuyo monto dependerá de tus antecedentes y la cantidad de elecciones a las que no asististe. Podés consultar tu estado ingresando al sitio oficial: infractores.padron.gob.ar.

 

Cómo justificar si no fui a votar

Si no fuiste a votar, tenés 60 días desde la elección (hasta el 25 de diciembre de 2025) para justificar por qué no votaste. El trámite puede hacerse de forma online, siguiendo estos pasos:

  1. Ingresá al sitio oficial infractores.padron.gob.ar.
  2. Consultá tu situación con tu número de DNI.
  3. Subí la documentación que justifique tu ausencia.

Entre los motivos válidos para justificar la falta se incluyen:

  • Problemas de salud, acreditados con certificado médico.
  • Estar a más de 500 km del lugar de votación (con comprobantes de viaje).
  • Cumplimiento de funciones públicas o de seguridad durante el comicio.
  • Residir en el exterior, con posibilidad de justificar en consulados o vía digital.

Elecciones 2025: cómo pagar la multa si no justificás la ausencia

Si no tenés una causa válida o no presentás la documentación a tiempo, deberás pagar la multa correspondiente.

  1. Ingresá a infractores.padron.gob.ar.
  2. Generá tu boleta de pago.
  3. Pagá en Banco Nación o por medios electrónicos habilitados.

El valor de la multa depende de las resoluciones de la CNE y de la cantidad de inasistencias. En elecciones anteriores, las sanciones oscilaron entre $50 y $2.000, pero para 2025 se prevén montos más altos debido a actualizaciones inflacionarias. Por eso, la única manera de conocer el monto exacto es ingresar a tu perfil en el Registro de Infractores.

