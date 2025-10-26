Elecciones 2025: cerraron los comicios en todo el país y votó el 66% del padrón electoral

Las elecciones legislativas 2025 cerraron con una participación del 66% del padrón electoral, la más baja desde 1983. Por primera vez se usó la Boleta Única de Papel (BUP) y los resultados oficiales podrán verse desde las 21 a través de una aplicación oficial.

Los comicios legislativos 2025 en Argentina cerraron a las 18 con una participación del 66% del padrón electoral, según datos oficiales difundidos por la Dirección Nacional Electoral (DINE). Se trata del nivel más bajo de concurrencia desde el retorno de la democracia en 1983, marcando una tendencia descendente en la asistencia a las urnas.

En total, sobre los 35.987.634 ciudadanos habilitados para votar, más de 12 millones de electores decidieron no participar, lo que equivale a un ausentismo del 34%. Este mínimo histórico refuerza el fenómeno de baja participación que ya se venía observando en las elecciones provinciales desdobladas, donde en seis de las diez jurisdicciones que votaron antes de octubre ni siquiera se alcanzó el 60% de asistencia.

Desde el Ministerio del Interior, Lisandro Catalán destacó que la jornada se desarrolló con normalidad y sin incidentes en todo el país. Además, confirmó que los primeros resultados provisorios estarán disponibles desde las 21 horas, momento en que los ciudadanos podrán seguir el recuento de votos en tiempo real.

En cuanto a las tendencias preliminares, desde distintos espacios políticos se adelantó que los resultados podrían favorecer al oficialismo, tanto a nivel nacional como en varias provincias, aunque el panorama definitivo se conocerá recién con el avance del escrutinio.

Cómo ver los resultados de las elecciones 2025 desde el celular

La Dirección Nacional Electoral (DINE) lanzó la aplicación oficial “Elecciones Legislativas 2025”, disponible de forma gratuita para Android y iOS. La herramienta permite acceder a información clave como el padrón electoral, los detalles sobre el uso de la Boleta Única de Papel, y los cargos que se renuevan en esta elección.

La función más esperada se activará a partir de las 21 horas, cuando los usuarios podrán ver los resultados provisorios en tiempo real. La app mostrará los datos por provincia, por mesa y por telegrama cargado.

Para descargarla, los votantes deben buscar “Elecciones Legislativas 2025” en la Play Store o en la App Store, o ingresar al sitio oficial de la Dirección Nacional Electoral, donde se encuentra el enlace directo de descarga.

Podés ver los resultados desde acá: https://resultados.elecciones.gob.ar/espera.