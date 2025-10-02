El Senado rechazó los vetos presidenciales a la Ley Garrahan y al financiamiento universitario: cómo votaron los mendocinos

El Senado de la Nación rechazó los vetos de Javier Milei a las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, en una dura derrota para el Gobierno. Ambas normas recuperan vigencia y obligan al Ejecutivo a asignar fondos.

En una nueva derrota para el Gobierno Nacional, el Senado de la Nación Argentina rechazó este jueves los vetos presidenciales a dos leyes clave: la que declara la emergencia pediátrica, con el Hospital Garrahan y la que garantiza el financiamiento de las universidades públicas. Ambas iniciativas ya habían sido respaldadas semanas atrás en la Cámara de Diputados.

Con esta decisión, el Congreso insistió en la sanción original y obligó al Ejecutivo a promulgar las normas, que habían sido vetadas bajo el argumento de que afectaban el plan de ajuste fiscal.

Los vetos se trataron en conjunto, aunque se votaron por separado.

Ley Garrahan (emergencia pediátrica): 59 votos a favor de rechazar el veto, 7 en contra y 3 abstenciones.

Ley de financiamiento universitario: 58 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones.

De esta forma, ambas alcanzaron los dos tercios necesarios para insistir en su aprobación. La sesión fue presidida por Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación y titular de la Cámara alta.

Cómo votaron los senadores de Mendoza

Los tres representantes mendocinos se pronunciaron en contra de los vetos presidenciales, aunque no hicieron uso de la palabra durante la sesión.

Anabel Fernández Sagasti (Unión por la Patria): rechazó ambos vetos.

rechazó ambos vetos. Mariana Juri (UCR): rechazó ambos vetos.

rechazó ambos vetos. Rodolfo Suarez (UCR): rechazó ambos vetos.

Hoy en @SenadoArgentina votamos si habilitábamos o no el debate para impedir la privatización de Nucleoeléctrica Argentina. En la foto queda claro de qué lado está cada uno.

La soberanía, para ellos, nunca es urgente. pic.twitter.com/HS38rbSzhE — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) October 2, 2025

Qué establece la Ley Garrahan

La norma aprobada dispone la asignación prioritaria de recursos para garantizar medicamentos, insumos críticos, equipamiento, vacunas y personal especializado en pediatría. También establece la recomposición salarial inmediata del personal de salud asistencial y no asistencial, con criterios de equiparación para residentes y profesionales de especialidades vinculadas.

Además, se resolvió la eximición del pago de Ganancias para médicos y trabajadores de la salud que desempeñen guardias, horas extras o tareas críticas. El Hospital Garrahan fue declarado centro de referencia nacional en atención pediátrica de alta complejidad.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal estimado de la medida hasta diciembre será de $65.573 millones.

Financiamiento universitario: actualización de salarios y partidas

La otra norma establece que, desde el 1 de enero de 2025, los gastos de funcionamiento de las universidades públicas se ajustarán con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Para lo que resta de este año, las actualizaciones serán bimestrales.

El Ejecutivo, además, deberá garantizar la recomposición salarial de docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, en un nivel no menor al índice de inflación. La norma también obliga a convocar paritarias con una periodicidad máxima de tres meses y con aumentos mensuales nunca por debajo de la inflación oficial.

Con este resultado, el oficialismo suma otra derrota parlamentaria, luego de que también fracasara su intento de frenar la Emergencia en Discapacidad. Si bien el Gobierno está obligado a promulgar ambas normas, no se descarta que intente dilatar la implementación, como ocurrió en ocasiones anteriores.