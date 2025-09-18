El Senado rechazó el veto de Milei a los ATN: cómo votaron los senadores de Mendoza

Con 59 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones, el Senado rechazó el veto presidencial a la ley que establece la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. La definición pasa a Diputados.

El Senado de la Nación le dio un nuevo revés al Gobierno al rechazar el veto del presidente Javier Milei sobre la ley que establece la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa obtuvo un respaldo contundente: 59 votos afirmativos, 9 negativos y 3 abstenciones, superando ampliamente los dos tercios necesarios.

El proyecto aprobado en agosto y luego vetado por Milei incorpora a la Ley de Presupuesto Permanente (11.672) un artículo que obliga a distribuir los fondos de Aportes del Tesoro Nacional en forma diaria y automática entre todas las jurisdicciones del país.

De este modo, los ATN dejarían de estar sujetos a discrecionalidad política y pasarían a formar parte de la masa coparticipable, con impacto directo en las arcas provinciales. Según estimaciones, la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, sería la principal beneficiada por volumen de recursos.

Cómo votaron los senadores de Mendoza

En la votación de este miércoles, la senadora del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, se expresó a favor del proyecto, es decir, en contra del veto de Javier Milei.

En tanto, los senadores radicales Rodolfo Suárez y Mariana Juri optaron por la abstención, diferenciándose del resto del bloque de la UCR, que votó a favor de la ley.

Ambos justificaron su postura señalando la necesidad de “encontrar consensos” en un contexto de crisis, aunque cuestionaron el uso discrecional que los gobiernos kirchneristas hicieron de los ATN. La decisión estuvo influida, además, por la reciente reunión del gobernador Alfredo Cornejo con funcionarios nacionales, entre ellos el ministro del Interior Lisandro Catalán, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El rechazo del Senado al veto presidencial se suma a una serie de derrotas legislativas que viene acumulando la administración Milei, en medio de un clima de tensión con los gobernadores.