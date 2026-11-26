Con 43 votos afirmativos y 29 negativos, el oficialismo consiguió la media sanción de la reforma electoral. El proyecto también incorpora Ficha Limpia y modifica las reglas de los comicios.

El Senado aprobó este jueves la suspensión de las PASO nacionales para 2027 y dio media sanción a una reforma electoral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La iniciativa obtuvo 43 votos afirmativos y 29 negativos y ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados para convertirse en ley.

La votación dejó una representación mendocina dividida: los senadores radicales Rodolfo Suarez y Mariana Juri acompañaron el proyecto del oficialismo, mientras que la legisladora peronista Anabel Fernández Sagasti votó en contra.

La propuesta no se limita a suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). También establece la implementación de Ficha Limpia, modifica las condiciones para los debates presidenciales y elimina algunas restricciones que rigen durante la jornada electoral.

Cómo votaron los senadores de Mendoza la suspensión de las PASO

Los tres representantes de Mendoza en la Cámara alta tomaron posiciones diferentes durante el debate.

Rodolfo Suarez: votó a favor de la reforma electoral.

votó a favor de la reforma electoral. Mariana Juri: acompañó el proyecto del oficialismo.

acompañó el proyecto del oficialismo. Anabel Fernández Sagasti: rechazó la iniciativa.

El respaldo de Suarez y Juri se enmarca en el acuerdo político entre el gobernador Alfredo Cornejo y el Gobierno nacional, que incluyó el acompañamiento de los legisladores mendocinos a distintas iniciativas impulsadas por la administración libertaria.

Por su parte, Fernández Sagasti cuestionó el tratamiento de la reforma y sostuvo que la suspensión de las primarias no responde a las principales preocupaciones de la ciudadanía.

“A los argentinos no les quitan el sueño las PASO. Y si algunos argentinos están cansados de ir a votar muchas veces, es porque la dirigencia política hace tiempo está pensando más en su bolsillo y en su ombligo que en los problemas de la gente”, expresó la senadora al fundamentar su voto negativo.

La legisladora volvió a ocupar su banca después de varios meses de ausencia, durante los cuales hizo uso de su licencia por maternidad.

Qué cambia con la reforma electoral aprobada por el Senado

El proyecto introduce modificaciones en distintos aspectos del régimen electoral argentino. Estos son algunos de sus puntos centrales:

Suspensión de las PASO en 2027

La iniciativa deja sin efecto las elecciones primarias nacionales para el próximo año. La suspensión es por única vez y no implica, por sí sola, la eliminación definitiva del sistema de primarias.

Implementación de Ficha Limpia

El texto incorpora un mecanismo para impedir que puedan ser candidatos quienes tengan una condena por delitos dolosos confirmada en segunda instancia, bajo las condiciones establecidas en la iniciativa.

Cambios en el debate presidencial

La reforma establece la obligatoriedad del debate presidencial en caso de que haya una segunda vuelta electoral o balotaje.

Eliminación de restricciones comerciales durante la elección

Se elimina la veda que actualmente alcanza a determinadas actividades comerciales y espectáculos públicos durante la jornada electoral. De esta manera, podrían desarrollarse con normalidad, mientras se mantienen las restricciones a los actos de campaña en los dos días previos a los comicios.

Cambios en la publicidad electoral

La iniciativa modifica el régimen de distribución de publicidad electoral contemplado en la legislación vigente.

Suspensión de las elecciones para el Parlasur

El proyecto también contempla suspender los comicios nacionales para elegir representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur.

Qué falta para que la suspensión de las PASO sea ley

Aunque el Senado aprobó la iniciativa, todavía no está vigente. El proyecto debe pasar ahora a la Cámara de Diputados, donde los legisladores deberán debatirlo y votarlo.

El oficialismo buscará conseguir allí los apoyos necesarios para completar la sanción de la reforma electoral. La posibilidad de que el tratamiento se realice durante sesiones extraordinarias dependerá de la convocatoria y del calendario legislativo.

Si Diputados aprueba el texto sin modificaciones, quedará sancionado como ley. Si introduce cambios, deberá regresar al Senado para una nueva consideración.

Por lo tanto, las PASO nacionales de 2027 todavía no están definitivamente suspendidas: la iniciativa consiguió media sanción y resta completar el trámite parlamentario.