El ritual que busca atraer dinero y protección: en dónde tenés que guardar laurel

Cada vez más personas recurren a prácticas simbólicas para mejorar su economía y cuidar su energía. Guardar hojas de laurel se volvió un gesto popular que combina tradición, intención y creencias ancestrales. ¿Qué significa y por qué se mantiene vigente?

El laurel, además de ser una planta aromática utilizada en la cocina, tiene una larga historia como símbolo de poder, éxito y resguardo. En la Antigua Grecia, se usaba para coronar a atletas y sabios; en América Latina, su significado se expandió hacia lo espiritual. Hoy, muchas personas lo incorporan en rituales cotidianos vinculados al bienestar económico y la protección energética.

“Es una planta que representa logros, pero también limpieza. Se la usa para reforzar intenciones y cuidar lo que uno tiene”, explica Maria Gutiérrez, antropóloga especializada en prácticas populares. En distintas culturas, el laurel se asocia con la capacidad de abrir caminos, alejar malas energías y atraer oportunidades. Su uso no responde a una lógica mágica, sino simbólica: funciona como recordatorio de lo que se desea manifestar.

Una de las prácticas más difundidas consiste en guardar una hoja seca de laurel en la billetera. Se recomienda que esté entera y en buen estado. Algunas personas escriben sobre ella palabras como “abundancia” o “protección”, y la renuevan en fechas específicas como luna nueva o inicio de mes. “No es un amuleto pasivo. Es una forma de activar la intención cada vez que uno abre la billetera”, señala Gutiérrez.

En redes sociales, el gesto se volvió tendencia. Usuarios comparten experiencias, consejos y tutoriales sobre cómo potenciar el efecto del ritual. “Desde que lo hago, siento que el dinero me rinde más. No sé si es el laurel o mi actitud, pero algo cambió”, cuenta Lucía, emprendedora mendocina que lo practica desde hace dos años. También hay quienes combinan el laurel con otras plantas como ruda o romero, o lo acompañan con afirmaciones positivas.

Aunque no hay evidencia científica que respalde sus efectos, el ritual se sostiene por la fuerza de la creencia y la repetición cultural. Para quienes lo practican, el valor está en la constancia y el respeto por el símbolo. “No importa si funciona o no. Lo importante es lo que representa para cada uno”, afirma Gutiérrez.