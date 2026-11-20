Los activos argentinos profundizan su tendencia a la baja en medio de un escenario internacional adverso. El indicador trepó a los 1.038 puntos, mientras caen las acciones y los bonos de la deuda. Qué mide el riesgo país y cómo puede afectar a la economía argentina.

El mercado financiero argentino atraviesa otra jornada complicada. Este viernes, las acciones y los bonos profundizaron las pérdidas de las últimas semanas y el riesgo país superó nuevamente la barrera de los 1.000 puntos, hasta ubicarse en 1.038 unidades.

El índice MERVAL comenzó la rueda con una caída superior al 2%, en línea con el comportamiento negativo que ya habían mostrado los ADR argentinos que cotizan en Wall Street durante las operaciones previas a la apertura.

Por su parte, los bonos de la deuda pública registraron bajas superiores al 3%, una caída que presionó al alza el indicador elaborado por JP Morgan.

¿Qué significa que el riesgo país supere los 1.000 puntos?

El riesgo país es un indicador que mide cuánto más rendimiento deben ofrecer los bonos de un país respecto de los títulos considerados libres de riesgo, generalmente los del Tesoro de Estados Unidos.

En otras palabras, refleja cómo perciben los inversores la capacidad y la voluntad de un país para cumplir con sus compromisos de deuda.

El indicador se expresa en puntos básicos. Cuando el riesgo país alcanza los 1.000 puntos, significa que los bonos argentinos tienen un diferencial de rendimiento de aproximadamente 10 puntos porcentuales respecto de los títulos estadounidenses de referencia.

Por eso, cuando el índice sube, el mercado interpreta que aumentó la percepción de riesgo sobre la deuda argentina.

Un nivel elevado tiene consecuencias concretas: dificulta el acceso del país al financiamiento internacional, encarece el costo de endeudamiento y puede complicar las posibilidades de refinanciar los vencimientos de deuda.

¿Por qué subió el riesgo país en Argentina?

La caída de los activos argentinos responde a una combinación de factores internacionales y expectativas sobre el escenario político y económico local.

El economista jefe de Ecoanalytics, Santiago Casas, explicó que el mercado también está incorporando anticipadamente la incertidumbre electoral de 2027.

“El desplome de los bonos se explica porque el mercado le está poniendo precio, por anticipado, al riesgo político de 2027. El inversor compra bonos hoy, pero lo que mira es quién va a pagar dentro de cinco o diez años. Y nadie quiere quedarse con riesgo argentino cuando existe una probabilidad concreta de que gane una fuerza política que pone en duda el pago de la deuda”, señaló ante una consulta de Agencia Noticias Argentinas.

Por otro lado, el analista financiero Javier Timerman apuntó al contexto internacional como uno de los principales factores detrás de las turbulencias.

“Estamos ante un shock externo de mercados globales muy fuerte. No es el primero y no va a ser el último”, consideró.

Entre las preocupaciones de los inversores también aparece el futuro de las empresas vinculadas a la inteligencia artificial. Fuentes del mercado señalaron que el escepticismo sobre las perspectivas del sector continúa afectando las expectativas globales y que la salida al mercado de Anthropic no consiguió revertir el clima negativo.

Qué pasa con el dólar este viernes

En medio de la incertidumbre financiera, las cotizaciones del dólar también mostraron movimientos.

El Banco Nación ajustó sus precios de referencia y ubicó al dólar oficial en $1.540 para la compra y $1.590 para la venta.

En tanto, el dólar mayorista avanzó a $1.563 para la compra y $1.572 para la venta.

Por su parte, el dólar blue se mantuvo por encima de los $1.600, con cotizaciones de $1.620 para la compra y $1.640 para la venta.

La evolución de los bonos, las acciones y el riesgo país seguirá bajo la mirada de los inversores, en un escenario en el que las tensiones internacionales y las expectativas sobre el futuro económico y político argentino condicionan el comportamiento de los mercados.