El potus y su rol en la armonía del hogar: cómo usarlo según el Feng Shui

Cómo integrar esta planta versátil en distintos ambientes del hogar, potenciando el equilibrio visual y energético con criterio estético y funcional.

El auge de la decoración natural y el interés por crear ambientes más equilibrados ha puesto en foco el rol de las plantas en el diseño interior. Entre las especies más elegidas, el potus destaca por su resistencia, su estética colgante y su fuerte simbolismo energético. Según el Feng Shui, esta planta no solo embellece: también puede actuar como catalizador de energía positiva si se ubica en el lugar adecuado.

“El potus es una planta que representa crecimiento y circulación. Su forma de expandirse hacia abajo y hacia los costados acompaña el flujo del chi, la energía vital que debe moverse sin obstáculos”, explica la especialista en Feng Shui María Pía Ranzuglia, autora del libro Feng Shui para Occidente. En esta filosofía milenaria, cada rincón del hogar tiene una carga energética específica, y las plantas pueden amplificarla o bloquearla según su disposición.

Para aprovechar sus beneficios, los expertos recomiendan ubicar el potus en el rincón sureste del living o comedor, vinculado con la prosperidad y la abundancia. También puede colocarse cerca de la entrada principal, donde actúa como filtro energético entre el exterior y el interior. En espacios de trabajo, como escritorios o estudios, ayuda a neutralizar la energía de aparatos electrónicos y favorece la concentración. En cambio, se desaconseja su presencia en el baño o el dormitorio, donde puede interferir con el descanso o potenciar zonas de drenaje energético.

Además de su simbolismo, el potus es una planta fácil de cuidar, ideal para quienes buscan sumar verde sin complicaciones. “Es noble, tolera poca luz y no exige riegos constantes. Por eso es perfecta para interiores urbanos”, señala la paisajista Laura Cernadas, asesora en proyectos de diseño sustentable. Su versatilidad permite integrarlo en estanterías, repisas altas o colgantes de macramé, donde sus hojas generan un efecto visual relajante y orgánico.

En redes sociales y revistas de decoración, el potus se ha convertido en emblema de una estética más consciente, que combina funcionalidad, belleza y conexión con lo natural. Su presencia en el hogar no requiere grandes inversiones ni conocimientos técnicos: basta con elegir un lugar estratégico, mantener sus hojas limpias y permitir que crezca libremente.

Como señala Ranzuglia, “el Feng Shui no busca fórmulas mágicas, sino decisiones conscientes que mejoren la calidad de vida. Y el potus, en ese sentido, es una herramienta simple pero poderosa para armonizar el espacio”.