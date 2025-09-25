El poder de la ruda: el secreto ancestral para que el dinero no te falte

Una tradición milenaria resurge como una herramienta simple para atraer el flujo de la buena fortuna y equilibrar las energías en tu espacio personal.

La planta de ruda es mucho más que una simple hierba medicinal. En la cultura popular, su figura se ha elevado al estatus de un amuleto vivo, un guardián de la casa y un imán para la abundancia y la buena suerte. En un contexto de búsqueda de bienestar y conexión con lo natural, esta antigua tradición popular, arraigada fuertemente en Argentina, vuelve a cobrar relevancia, ofreciendo una solución simple para aquellos que desean revitalizar las energías de su entorno y atraer la prosperidad.

Según los principios ancestrales, la ruda posee un doble poder: actúa como un escudo protector y como un canal para atraer la buena fortuna. “La ruda es una planta de fuerte energía. Su aroma y su vibración ayudan a limpiar el ambiente de energías negativas, lo que crea un espacio propicio para que las oportunidades y la abundancia puedan fluir libremente”, explica la Maestra en Feng Shui, Lucrecia González, consultada sobre el tema.

Para que sus beneficios se manifiesten plenamente, su ubicación es clave. El Feng Shui indica que uno de los lugares más efectivos para colocarla es a la derecha de la entrada de la casa (mirando hacia afuera), donde actúa como un guardián que purifica a quienes ingresan y protege el hogar. Otros puntos estratégicos incluyen la esquina de la riqueza, ubicada en el área sudeste de la vivienda o de la oficina, donde se considera que su presencia activa la energía financiera.

La experiencia de quienes adoptan esta práctica a menudo refuerza su creencia. Por ejemplo, María, una emprendedora de 35 años, decidió colocar una ruda en su escritorio. “Me la regalaron y la puse sin pensarlo mucho”, cuenta. “Al mes, noté un cambio en mi energía. Empecé a sentirme más optimista y las ideas fluían mejor. Al poco tiempo, conseguí un cliente importante que no esperaba. Para mí, la ruda fue el empujón que necesitaba para renovar mi energía y mi suerte”.

Un detalle interesante en la tradición folclórica es la distinción entre las “rudas macho y hembra”, aunque botánicamente pertenezcan a la misma especie. Se dice que la ruda macho, de hojas más grandes, es más efectiva para proteger y alejar las malas energías, mientras que la ruda hembra, de hojas más pequeñas, es la que verdaderamente atrae la prosperidad y el dinero. “Desde una perspectiva biológica son la misma planta, pero culturalmente se les ha asignado roles diferentes. El ritual y la intención que le pone la persona a cada planta es lo que le da su poder simbólico”, aclara el Biólogo botánico, Dr. Santiago Ramos.

Sin embargo, para que cumpla su propósito, la ruda debe estar saludable y bien cuidada. Los especialistas recomiendan mantenerla en un lugar con buena luz solar indirecta y regarla de forma moderada, sin encharcarla. La simple acción de cuidar de ella, de verla crecer y florecer, simboliza el compromiso con el propio bienestar y la búsqueda de un futuro más próspero. La planta refleja el cuidado que uno mismo pone en su vida y en sus proyectos.