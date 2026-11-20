El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados fue declarado culpable por el homicidio ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 dictó la sentencia después de un juicio que se extendió durante tres meses.

Cristian “Pity” Álvarez fue condenado a 12 años de prisión por el asesinato de Cristian “El Gringo” Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en Villa Lugano. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 lo declaró culpable del homicidio agravado por el uso de un arma de fuego y dispuso que cumpla la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

La sentencia se conoció este viernes, luego de un proceso judicial que se extendió durante tres meses, con 20 audiencias y cerca de 40 testigos. El músico no estuvo presente durante la lectura del veredicto, ni en la sala ni conectado por videoconferencia.

El fallo fue dictado por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, quienes debieron resolver las distintas posiciones planteadas por la Fiscalía, la querella y la defensa.

Qué dijo Pity Álvarez antes de conocer la condena

Antes de que el tribunal diera a conocer la sentencia, Álvarez pronunció sus últimas palabras de manera virtual desde la clínica psiquiátrica de Castelar donde permanece internado. Durante su intervención, cuestionó la exposición del fiscal Sandro Abraldes y consideró que su alegato había sido “un poco excesivo“.

“Me senté ahí, di una declaración amplia de lo que pasó. No empecé por el hecho, sino un poco antes, para que ustedes entiendan lo que se siente estar acorralado y tener una vida marginal”, expresó.

Luego, volvió a referirse al planteo de la Fiscalía y dejó la decisión en manos de los jueces. “Me pareció excesivo. Dejo en manos de la Justicia los alegatos del excelentísimo tribunal. No tengo nada más para decir”, concluyó. El cantante decidió no participar de la lectura del veredicto, que se realizó sin su presencia.

Qué penas habían pedido la Fiscalía, la querella y la defensa

Durante los alegatos finales, las partes habían planteado posiciones diferentes sobre la responsabilidad penal del músico y la condena que debía recibir.

El fiscal Sandro Abraldes había solicitado 18 años y seis meses de prisión por el homicidio agravado por el uso de un arma de fuego. Además, pidió que Álvarez fuera detenido una vez que finalizara su internación psiquiátrica.

Por su parte, la querella, representada por los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, había reclamado 11 años y dos meses de prisión. También solicitó que, en caso de ser condenado, el músico pudiera cumplir la pena bajo arresto domiciliario y contar con salidas laborales.

La defensa, a cargo de Javier Baños y Sebastián Queijeiro, había pedido la absolución al sostener que Álvarez actuó en legítima defensa. Como alternativa, planteó que se contemplara un exceso en esa figura.

Finalmente, el tribunal resolvió condenarlo a 12 años de prisión.

Cómo fue el crimen de Cristian Díaz

El asesinato ocurrió durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires.

Según la reconstrucción presentada durante el juicio, Álvarez mantuvo una discusión con Cristian Díaz, sacó un arma de fuego y le disparó en cuatro oportunidades. La acusación sostuvo que el primer disparo impactó en la cabeza de la víctima y que luego efectuó otros tres tiros cuando ya estaba en el suelo.

Después del ataque, el músico escapó del lugar y se entregó al día siguiente en una comisaría de Villa Lugano. En aquel momento, reconoció ante las cámaras haber matado a Díaz y pronunció una frase que tuvo amplia repercusión: “Lo maté porque era él o yo”.