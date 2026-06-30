El increible video de Messi volando junto a Spider Man

El capitán de la Selección Argentina demostró que no solo la rompe dentro de la cancha, sino que también puede ser… ¿actor?

El capitán de la Selección Argentina demostró que no solo la rompe dentro de la cancha, sino que también puede ser… ¿actor? Lionel Messi apareció en un spot oficial de Spider-Man: Brand New Day, compartiendo escena con Tom Holland en una campaña que mezcla fútbol y superhéroes.

En el clip, Peter Parker abre una puerta y se encuentra con Messi. La sorpresa se transforma en complicidad: el héroe de Nueva York invita al 10 argentino a recorrer la ciudad columpiándose con telarañas.

La participación del rosarino confirma lo que ya se sabe: su figura excede el deporte. Messi se convierte en personaje representativo de cultura pop, capaz de cruzar fronteras y aparecer en universos tan distintos como el de Marvel. La aparición se enmarca dentro de unos de los eventos deportivos más importantes: el Mundial 2026. Sony y Marvel aprovecharon la ocasión para unir dos pasiones globales: el fútbol y el cine de superhéroes.

Las redes sociales no tardaron en explotar. Entre bromas sobre Messi como nuevo Avenger y memes que lo muestran colgándose de las telarañas, o su manejo del inglés, el spot se convirtió en tendencia. Una muestra más de cómo el capitán argentino genera conversación en cualquier escenario, incluso en el mundo de los superhéroes.