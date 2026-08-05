El Gobierno retiró la reforma de la Ley de Tierras por falta de apoyo en el Senado: qué cambia y qué pasará ahora

La Libertad Avanza decidió eliminar del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada el capítulo que modificaba la Ley de Tierras. La iniciativa buscaba elevar del 15% al 25% el límite para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, pero no consiguió los votos necesarios.

El Gobierno nacional dio marcha atrás con uno de los puntos más debatidos de su proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. A pocas horas de que la iniciativa sea tratada en el Senado, La Libertad Avanza resolvió retirar el capítulo que modificaba la Ley de Tierras, luego de advertir que no contaba con el respaldo suficiente para aprobarlo. La decisión se tomó tras intensas negociaciones entre el oficialismo y bloques dialoguistas, en un intento por garantizar la aprobación del resto del proyecto, dejando para más adelante el debate sobre la normativa que regula la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

Por qué el Gobierno retiró la reforma de la Ley de Tierras

La determinación fue adoptada luego de una reunión encabezada por la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, junto a legisladores aliados, entre ellos el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, el senador Luis Juez y la legisladora salteña Flavia Royón.

Durante el encuentro, el oficialismo concluyó que no reunía los votos necesarios para avanzar con las modificaciones al Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, establecido por la Ley 26.737.

Frente a ese escenario, se resolvió eliminar por completo el capítulo III del proyecto, que contenía los cambios vinculados a la compra de tierras por parte de ciudadanos extranjeros.

Qué proponía la reforma que quedó fuera del proyecto

La iniciativa original impulsada por el Gobierno contemplaba flexibilizar las restricciones vigentes para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

En una primera versión, el proyecto eliminaba directamente los límites establecidos por la legislación actual. Sin embargo, tras las primeras críticas, el Ejecutivo reformuló la propuesta y fijó un nuevo tope del 25%, en reemplazo del límite vigente del 15%.

Aun con esa modificación, la propuesta continuó generando cuestionamientos dentro del propio espacio dialoguista y entre varios gobernadores, quienes expresaron reparos sobre el impacto que podría tener la medida en distintas provincias.

Con la eliminación del capítulo referido a la Ley de Tierras, el oficialismo buscará avanzar con el resto del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.

La iniciativa incluye otros aspectos vinculados con la protección del derecho de propiedad, desalojos y diferentes modificaciones normativas que no fueron alcanzadas por esta decisión. Todo indica que el denominado grupo de legisladores dialoguistas acordó acompañar el resto del texto durante la sesión prevista en la Cámara alta.

La venta de tierras se debatirá en una iniciativa aparte

Tras retirar la reforma, el Gobierno dejó abierta la posibilidad de discutir el régimen de tierras rurales mediante un proyecto independiente. Ese nuevo debate permitiría analizar un esquema que otorgue mayor participación a las provincias para definir el marco regulatorio sobre la compra de inmuebles rurales por parte de extranjeros.

De esta manera, el Ejecutivo evita que la discusión sobre la Ley de Tierras complique el tratamiento de una iniciativa más amplia y concentra los esfuerzos en asegurar la aprobación del resto del proyecto.

El retroceso del oficialismo se produjo después de varios días de negociaciones, cuestionamientos públicos y diferencias dentro de los bloques que habitualmente acompañan al Gobierno.

Además de la resistencia de sectores de la oposición, también surgieron objeciones de algunos gobernadores y legisladores aliados, quienes reclamaban modificaciones al texto original.

Ante ese escenario, La Libertad Avanza optó por retirar el capítulo vinculado a la Ley de Tierras y concentrar la discusión en el resto de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, cuyo tratamiento continuará este jueves en el Senado.