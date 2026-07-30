El Gobierno podrá expulsar extranjeros que promuevan odio contra Argentina: desde cuándo rige la medida

El presidente Javier Milei modificó la Ley de Migraciones mediante un DNU que habilita impedir el ingreso o expulsar a extranjeros que promuevan mensajes de odio, violencia o ultrajen los símbolos patrios.

El Gobierno nacional oficializó una modificación en la Ley de Migraciones que endurece las condiciones para el ingreso y permanencia de extranjeros en el país. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026, la administración de Javier Milei incorporó nuevas causales para impedir el ingreso, cancelar residencias y ordenar la expulsión de personas que difundan mensajes de odio contra Argentina, sus ciudadanos o sus símbolos nacionales.

Qué establece el nuevo decreto sobre los extranjeros

La nueva normativa incorpora como causal migratoria la promoción de expresiones que inciten al odio o a la violencia contra Argentina, los argentinos o personas por su nacionalidad. Además, el decreto contempla sanciones para quienes participen o promuevan actos considerados como ultraje hacia los símbolos patrios, habilitando a las autoridades migratorias a:

Denegar el ingreso al país.

Cancelar permisos de residencia.

Intimar al extranjero a abandonar el territorio nacional.

Disponer su expulsión cuando corresponda.

Desde el Gobierno aclararon que la norma no alcanza a opiniones políticas, críticas al Gobierno, debates académicos ni manifestaciones protegidas por la Constitución Nacional, siempre que no impliquen incitación al odio o a la violencia.

En los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo sostuvo que durante los últimos meses se registró un incremento de manifestaciones de hostilidad dirigidas hacia la identidad nacional, la cultura argentina y sus ciudadanos.

Según el Ejecutivo, estas conductas representan un riesgo para la convivencia social y contradicen el deber de respeto que deben mantener quienes ingresan o residen en el país.

El Gobierno también argumentó que los discursos de odio pueden generar consecuencias concretas sobre la integridad física y los derechos de las personas, por lo que decidió incorporar estas situaciones dentro de las causales previstas por la legislación migratoria.

Desde cuándo podrán aplicarse las expulsiones

La modificación comenzará a regir desde el viernes 31 de julio, una vez publicada oficialmente en el Boletín Oficial. A partir de esa fecha, la Dirección Nacional de Migraciones podrá iniciar actuaciones administrativas cuando detecte que un ciudadano extranjero incurre en alguna de las conductas previstas en el decreto.

Dependiendo de cada caso, las sanciones podrán ir desde una intimación para abandonar el país hasta la expulsión definitiva.

Desde la Casa Rosada explicaron que la decisión se tomó tras la aparición de distintas expresiones públicas consideradas ofensivas hacia la Argentina, especialmente luego del Mundial de Fútbol 2026.

Según señalaron desde el Gobierno, el decreto apunta exclusivamente a manifestaciones que promuevan el odio contra el país, su población o su identidad nacional, y no a opiniones vinculadas con diferencias ideológicas o posiciones políticas.

En ese contexto, se mencionaron distintos episodios registrados en redes sociales y declaraciones públicas de figuras internacionales que generaron repercusión durante las últimas semanas.