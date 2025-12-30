El Gobierno disolvió ANDIS: ¿que pasará con las pensiones por discapacidad?

Tras el escándalo por irregularidades internas, el Gobierno disolvió la Agencia Nacional de Discapacidad y traspasó sus funciones al Ministerio de Salud, aunque aseguró que no se recortarán pensiones ni prestaciones para las personas con discapacidad.

El Gobierno nacional oficializó este lunes la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el traspaso de todas sus atribuciones al Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones. La decisión se tomó tras el escándalo generado por la filtración de audios del exfuncionario Diego Spagnuolo y luego de la detección de múltiples irregularidades en el organismo.

Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, la medida venía siendo evaluada desde hace tiempo, a partir de auditorías internas que detectaron graves desmanejos administrativos durante la gestión del exabogado del presidente Javier Milei al frente de la ANDIS.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien confirmó el cierre del organismo y remarcó que no se recortarán ni eliminarán las prestaciones vinculadas a la discapacidad. “La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, señaló en conferencia de prensa.

Adorni recordó que la ANDIS fue creada en 2017 como un organismo descentralizado para coordinar las políticas públicas en discapacidad, pero aseguró que con el paso de los años acumuló “capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”.

En ese sentido, detalló una serie de irregularidades detectadas durante las auditorías: pensiones que seguían siendo cobradas pese al fallecimiento de los beneficiarios, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaban servicios que no prestaban. Como ejemplo, mencionó a la Fundación METAS, que declaraba brindar apoyo escolar, pero cuyas instalaciones eran “una vivienda precaria, sin agua, electricidad ni mobiliario”.

“Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores”, afirmó el funcionario. Y agregó que, al quedar bajo la órbita del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se administrarán con mayor transparencia, controles permanentes y sin discrecionalidad.

Además, Adorni anunció una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica, lo que implicará la eliminación de 16 cargos políticos. “Se va a garantizar la trazabilidad de los expedientes, habrá auditorías constantes y criterios sanitarios en todas las decisiones”, sostuvo.

Por último, el jefe de Gabinete fue enfático al aclarar que la disolución de la ANDIS no implicará la baja de pensiones ni la suspensión de beneficios. “Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo. Repito: no se va a cortar absolutamente ninguna prestación”, concluyó.