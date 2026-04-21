El Gobierno dio de baja 4 prepagas ¿cuáles son?

El gobierno de Javier Milei avanzó con una nueva depuración del sistema de medicina prepaga y dispuso la baja de cuatro empresas del registro oficial. La medida fue instrumentada a través de la Superintendencia de Servicios de Salud y alcanza a Su Medicina Asistencia, Instituto Panamericano de Salud, Imedical y Seres.

Según se informó en el Boletín Oficial del lunes 20 de abril, se inició el procedimiento para rechazar la inscripción definitiva de estas entidades y dar de baja sus registros provisorios. La decisión se enmarca en el plan del Ejecutivo para “reordenar y depurar” el sistema de salud.

Con esta actualización, ya son cerca de 170 las entidades afectadas desde el inicio de esta política, que comenzó en 2025. Solo en lo que va de 2026, el número asciende a 50 bajas.

Desde el oficialismo explicaron que el principal motivo de exclusión es la falta de acreditación de actividad real. En ese sentido, el organismo regulador exige a las empresas demostrar que cuentan con afiliados activos, con el objetivo de garantizar reglas claras de competencia y mayor transparencia en el sector.

Hace apenas un mes, el Gobierno ya había eliminado otras 10 prepagas en lo que definió como un proceso de fiscalización y ordenamiento del padrón. En ese momento, se indicó que la medida buscaba asegurar que el registro incluya únicamente a entidades con funcionamiento comprobable.

Estas son loas prepagas que se dieron de baja:

Su Medicina Asistencia

Instituto Panamericano de Salud

Imedical

Seres

Entre las últimas bajas informadas previamente se encontraban:

Círculo Médico de San Luis

Círculo Médico de Bragado

Policlínico Lomas Medicina Prepaga

Protección Médica SRL

ECSA Salud

Obra Social de la Federación de Cámaras y Centros Comerciales Zonales

And the Yellow Too S.A.

Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario

Asociación Española de Socorros Mutuos de Villa Constitución

Mutual Odontológica Argentina.

Desde el Gobierno remarcan que el objetivo de estas medidas es brindar mayor claridad a los usuarios y consolidar un sistema en el que solo operen empresas que cumplan con los requisitos establecidos por la ley.