El Gobierno dio de baja 20 prepagas: ¿cuáles son?

La Superintendencia de Servicios de Salud inició la baja de otras 24 prepagas sin actividad, en el marco del proceso de depuración del padrón, y ya suman 139 las empresas eliminadas del registro desde el inicio de la actual gestión, sin impacto para los afiliados.
La Superintendencia de Servicios de Salud avanzó con un nuevo paso en el reordenamiento del sistema de medicina privada y oficializó el inicio del procedimiento de baja de otras 24 empresas de medicina prepaga que figuraban inscriptas, pero no registraban actividad. La medida fue formalizada este jueves mediante la publicación de un edicto en el Boletín Oficial.
Según informaron fuentes oficiales, las auditorías realizadas detectaron que se trataba de firmas que no contaban con afiliados, no brindaban prestaciones y no presentaban documentación respaldatoria que acreditara su operatoria. Este nuevo procedimiento se suma a la baja de otras tres prepagas dispuesta a comienzos de la semana.
Con estas decisiones, el total de empresas eliminadas del registro asciende a 139 desde el inicio de la actual gestión, todas sin actividad efectiva. Desde el organismo remarcaron que el objetivo es depurar el padrón y contar con un registro actualizado de agentes que realmente operen dentro del sistema de salud.
Un proceso de depuración del padrón
Desde la Superintendencia explicaron que el reordenamiento comenzó en los primeros meses de la gestión, luego de detectar que la nómina oficial incluía un número significativo de entidades que figuraban formalmente habilitadas, pero que no desarrollaban ninguna actividad real. En muchos casos, se trataba de empresas sin afiliados, sin estructura operativa y sin presentación de información básica exigida por la normativa vigente.
Las autoridades aclararon que las bajas no afectan a empresas que se encuentren prestando servicios ni generan consecuencias para los usuarios del sistema, ya que las firmas alcanzadas no tenían beneficiarios registrados ni prestaciones en funcionamiento al momento de las auditorías.
Las nuevas empresas alcanzadas
El decreto publicado este jueves da inicio al procedimiento administrativo de baja para 24 agentes del seguro de salud. Entre las compañías alcanzadas por la medida se encuentran mutuales, cooperativas y sociedades que, tras las inspecciones, no lograron acreditar actividad efectiva.
Estas son las prepagadas canceladas por el Gobierno:
- Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería Servicios Relacionados con la Salud Humana
- Mutual Persona John Deere Argentina
- Asistencia Mutual Aeronavegante
- Instituto Médico Asistencial IMA
- Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil
- Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina
- Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios
- Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre
- Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda.
- Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios
- Asociación Mutual Intercooperativa
- Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Limitada
- Instituto Materno Infantil S.A.
- Empy SRL
- Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación
- Austral Organización Médica Integral
- Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda
- Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda
- IE Emergencias Médicas Bolivar S.A.
- Cardio S.A.
Sin impacto sobre los afiliados
Uno de los puntos que el Gobierno buscó enfatizar es que la medida no genera impacto sobre los afiliados del sistema de salud privado. Las empresas dadas de baja no contaban con usuarios ni brindaban servicios médicos, por lo que la depuración no implica traslados ni cambios para los beneficiarios.
Desde la Superintendencia señalaron que la eliminación de agentes inactivos permite contar con información más precisa sobre el universo real de prestadores y fortalece la supervisión del sistema. Además, indicaron que el proceso de depuración continuará mientras se detecten entidades que no cumplan con los requisitos mínimos para operar como agentes del seguro de salud.
Las auditorías incluyeron la verificación de afiliados, la revisión de documentación contable y administrativa, y la constatación de la prestación efectiva de servicios médicos. Fuentes del sector remarcaron que el reordenamiento del padrón es una condición necesaria para avanzar en otras políticas vinculadas al sistema de salud, ya que permite trabajar sobre una base depurada y transparente.