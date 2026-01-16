El Gobierno dio de baja 20 prepagas: ¿cuáles son?

La Superintendencia de Servicios de Salud avanzó con un nuevo paso en el reordenamiento del sistema de medicina privada y oficializó el inicio del procedimiento de baja de otras 24 empresas de medicina prepaga que figuraban inscriptas, pero no registraban actividad. La medida fue formalizada este jueves mediante la publicación de un edicto en el Boletín Oficial.

Según informaron fuentes oficiales, las auditorías realizadas detectaron que se trataba de firmas que no contaban con afiliados, no brindaban prestaciones y no presentaban documentación respaldatoria que acreditara su operatoria. Este nuevo procedimiento se suma a la baja de otras tres prepagas dispuesta a comienzos de la semana.

Con estas decisiones, el total de empresas eliminadas del registro asciende a 139 desde el inicio de la actual gestión, todas sin actividad efectiva. Desde el organismo remarcaron que el objetivo es depurar el padrón y contar con un registro actualizado de agentes que realmente operen dentro del sistema de salud.

Un proceso de depuración del padrón

Desde la Superintendencia explicaron que el reordenamiento comenzó en los primeros meses de la gestión, luego de detectar que la nómina oficial incluía un número significativo de entidades que figuraban formalmente habilitadas, pero que no desarrollaban ninguna actividad real. En muchos casos, se trataba de empresas sin afiliados, sin estructura operativa y sin presentación de información básica exigida por la normativa vigente.

Las autoridades aclararon que las bajas no afectan a empresas que se encuentren prestando servicios ni generan consecuencias para los usuarios del sistema, ya que las firmas alcanzadas no tenían beneficiarios registrados ni prestaciones en funcionamiento al momento de las auditorías.

Las nuevas empresas alcanzadas

El decreto publicado este jueves da inicio al procedimiento administrativo de baja para 24 agentes del seguro de salud. Entre las compañías alcanzadas por la medida se encuentran mutuales, cooperativas y sociedades que, tras las inspecciones, no lograron acreditar actividad efectiva.