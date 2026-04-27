El Gobierno dio de baja 166 prepagas: cuáles son y por qué dejaron de funcionar

El Gobierno dio de baja 166 prepagas en Argentina y encendió alertas entre los afiliados: qué empresas dejaron de operar, por qué fueron excluidas y cómo impacta esta medida en la cobertura de salud.

El Gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, oficializó la baja de 166 empresas de medicina prepaga del registro oficial, en el marco de un proceso de reordenamiento del sistema de salud privado en Argentina. La medida apunta a eliminar entidades que no cumplen con los requisitos mínimos y reforzar la seguridad para los afiliados. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial y forma parte de una auditoría integral, con el objetivo de asegurar que solo operen prestadores con capacidad real de brindar servicios.

Qué prepagas fueron dadas de baja

En la última resolución, la Superintendencia de Servicios de Salud inhabilitó de manera definitiva a cuatro nuevas entidades:

Su Medicina Asistencia S.A.

Instituto Panamericano de Salud S.A.

Imedical S.A.

Seres

Con estas exclusiones, el total de empresas eliminadas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP) asciende a 166 desde el inicio de la actual gestión.

El proceso de fiscalización del sistema de salud detectó múltiples irregularidades en las entidades dadas de baja. Entre los principales motivos que dieron las autoridades destacaron la falta de presentaciones de padrones de afiliados, ausencia de planes de cobertura actualizados, incumplimiento en la presentación de estados financieros y falta de información sobre convenios con prestadores.

Muchas de estas empresas eran consideradas “prepagas fantasmas”, ya que no registraban actividad real o no contaban con estructura suficiente para operar. Desde la Superintendencia de Servicios de Salud explicaron que la presencia de estas entidades distorsiona el mercado, afecta la competencia y genera incertidumbre en los usuarios.

Qué pasará con los afiliados de las prepagas dadas de baja por el gobierno

El organismo aclaró que la medida no impactará negativamente en los usuarios, ya que la mayoría de las empresas dadas de baja no contaban con cartera activa de afiliados.

En los casos donde sí había usuarios registrados, el Estado prevé mecanismos para garantizar la continuidad de la cobertura médica, trasladándolos a otros prestadores habilitados sin interrumpir tratamientos.

El listado de todas las prepagas dadas de baja por el gobierno