El Gobierno definió cuánto cobrarán las autoridades de mesa

El 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas en todo el país. Por primera vez, se implementará la Boleta Única de Papel. Qué se vota, cuánto se cobra y cómo participar de forma voluntaria en una jornada clave para la democracia.

El próximo domingo 26 de octubre, los argentinos volverán a las urnas para participar de las elecciones legislativas nacionales, en las que se renovarán 127 bancas de diputados y 24 de senadores en el Congreso. Además, en 13 provincias se votarán cargos de legisladores provinciales, intendentes y concejales. Será la primera vez que se utilice la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el país, un cambio que busca simplificar el proceso y garantizar mayor transparencia.

En este contexto, quienes se desempeñen como autoridades de mesa recibirán una asignación económica de $40.000 por la jornada electoral. A ese monto se le suma un adicional de $40.000 si completan la capacitación oficial dictada por la Justicia Nacional Electoral, lo que eleva el total a $80.000. El pago podrá cobrarse por transferencia bancaria, en sucursales del Correo Argentino o mediante billeteras virtuales, y estará disponible durante los 12 meses posteriores a la elección.

Además de las autoridades de mesa, otros roles también fueron contemplados en la resolución oficial. Los delegados de local recibirán $80.000, los delegados judiciales percibirán $40.000, y los delegados tecnológicos, encargados de verificar la identidad biométrica de los votantes, cobrarán $120.000. Estos montos fueron definidos por la Dirección Nacional Electoral y buscan incentivar la participación en tareas clave para el desarrollo de los comicios.

Según datos de la Cámara Nacional Electoral, en las elecciones legislativas de 2023 participaron más de 200.000 autoridades de mesa en todo el país. Para este año, se espera una cifra similar, especialmente por el debut de la Boleta Única de Papel, que requerirá una mayor capacitación técnica. “La implementación de la BUP implica un cambio cultural en el acto de votar. Por eso es fundamental que quienes estén a cargo de las mesas tengan formación específica”, señaló el politólogo y especialista en procesos electorales, Martín D’Alessandro.

La designación de autoridades de mesa se realiza de forma aleatoria entre los ciudadanos que figuran en el padrón electoral y cumplen con los requisitos legales. Sin embargo, también es posible postularse de manera voluntaria a través del sitio oficial de la Justicia Nacional Electoral. En ese caso, se prioriza a quienes ya hayan participado en elecciones anteriores o cuenten con experiencia en tareas similares.

Además de la renovación parcial del Congreso, en estas elecciones se pondrá a prueba el nuevo sistema de votación con la Boleta Única de Papel, establecido por la Ley N.º 27.781. Esta modalidad reemplaza al tradicional sistema de boletas partidarias múltiples y busca reducir los problemas asociados al robo o falta de boletas en los cuartos oscuros. “Es un avance en términos de equidad y transparencia. El desafío será garantizar que todos los actores del proceso estén capacitados”, agregó D’Alessandro.