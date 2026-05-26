El Gobierno declaró en crisis a otras cinco obras sociales y les exigió un plan de contingencia

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) declaró en situación de crisis a cinco obras sociales sindicales tras detectar irregularidades financieras, administrativas y prestacionales durante auditorías realizadas en el marco del sistema de control sanitario. La medida fue oficializada este martes a través de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial.

Según informó el organismo, las entidades alcanzadas deberán presentar un plan de contingencia en un plazo de 15 días para corregir las irregularidades detectadas y evitar un mayor deterioro en su funcionamiento.

Cuáles son las obras sociales declaradas en crisis

Las medidas fueron formalizadas mediante las resoluciones 934, 935, 936, 937 y 938 de 2026 y abarcan a organizaciones vinculadas a distintos sectores laborales:

Obra Social de Obreros de Empacadores de Fruta de Río Negro y Neuquén

Obra Social de Serenos de Buques

Obra Social Modelos Argentinos

Obra Social del Personal de Dirección de la Empresa Subterráneos de Buenos Aires

Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión

De acuerdo con la Superintendencia, las auditorías detectaron incumplimientos en aspectos vinculados al acceso a prestaciones médicas, el funcionamiento institucional, indicadores económico-financieros, capacidad de repago y atención a los afiliados.

La evaluación fue realizada bajo los parámetros establecidos por el Decreto 1400/2001, normativa que regula los procedimientos de crisis y liquidación de los Agentes del Seguro de Salud.

Qué deberán hacer ahora las obras sociales

Tras la declaración de crisis, las cinco entidades fueron intimadas a presentar un plan de contingencia en un plazo máximo de 15 días. Ese programa será supervisado por el Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis y Liquidación de los Agentes del Seguro de Salud, encargado de monitorear la evolución administrativa, financiera y prestacional de las obras sociales.

El procedimiento contempla mecanismos especiales de supervisión para aquellas entidades que presentan elevados niveles de criticidad. En estos casos, la Superintendencia puede exigir medidas correctivas, programas de saneamiento y esquemas de control específicos para garantizar la continuidad de las prestaciones médicas.

Desde el organismo aclararon que la declaración de crisis no implica automáticamente el cierre de las entidades ni una intervención inmediata. Sin embargo, sí abre una etapa de seguimiento especial en la que las obras sociales deberán aportar información y avanzar con acciones orientadas a corregir los problemas detectados.

Reordenamiento del sistema de salud

En el comunicado difundido este martes, la Superintendencia señaló que las decisiones forman parte de un “proceso de reordenamiento del sistema de salud” impulsado bajo lineamientos del Ministerio de Salud de la Nación.

Además, el organismo sostuvo que las medidas buscan garantizar que operen agentes del seguro de salud capaces de brindar prestaciones de calidad, promover la transparencia en la gestión y asegurar que los beneficiarios puedan ejercer la libre elección de cobertura dentro del sistema sindical.

Las cinco resoluciones fueron publicadas de manera simultánea y siguieron una estructura similar, detallando la situación particular de cada entidad y formalizando su incorporación al procedimiento de crisis previsto por la normativa vigente.