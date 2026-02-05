El Gobierno creó la Oficina de Respuesta Oficial para desmentir noticias falsas y denunciar operaciones mediáticas

El Gobierno nacional presentó la Oficina de Respuesta Oficial con una cuenta en X, una nueva herramienta de comunicación que buscará desmentir noticias falsas, responder a operaciones mediáticas y reforzar la voz institucional del Ejecutivo.

Este miércoles, el Gobierno de Javier Milei anunció la puesta en marcha de la Oficina de Respuesta Oficial, un organismo que buscará contestar públicamente noticias falsas y exponer lo que define como maniobras de prensa impulsadas por sectores opositores.

La iniciativa fue presentada a través de la red social X, donde se activó la cuenta @RespOficial_Arg, que funcionará como canal oficial de comunicación del nuevo organismo. En su primer mensaje, la oficina planteó una postura contundente: su misión será desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia operaciones de medios y de la dirigencia política.

Según explicaron desde el Ejecutivo, la creación de esta dependencia responde a un nuevo enfoque en la política de comunicación del Estado. En ese sentido, remarcaron que, tras la decisión de eliminar la pauta oficial, se intensificaron, según su visión, los contenidos desinformativos. “Informar ya no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta”, sostuvieron.

Desde la Oficina de Respuesta Oficial aseguraron que su método no será la censura, sino combatir la desinformación con más información. En el comunicado inaugural, el Gobierno afirmó que esta herramienta busca sumar una voz institucional clara, en defensa de la libertad de expresión, a la que definieron como “sagrada” para la actual administración.

Además, aclararon que el organismo no tendrá como objetivo convencer ni imponer una mirada, sino brindar a la ciudadanía herramientas para distinguir hechos de operaciones y datos de relatos. “La democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira, sino cuando se la expone”, señalaron.