El Gobierno confirmó que la Televisión Pública transmitirá todos los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026

La Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026, tras un acuerdo comercial que permitirá adquirir los derechos sin utilizar fondos públicos, según confirmó Manuel Adorni.

El Gobierno nacional anunció que la Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección Argentina durante el Mundial de fútbol 2026, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en México, Canadá y Estados Unidos. La medida fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien destacó que la operación se realizará sin utilizar fondos públicos.

Según explicó el funcionario, la decisión se tomó a partir de un acuerdo comercial que permitirá financiar la compra de los derechos de transmisión tanto para televisión como para radio. “El costo no será afrontado con dinero de los impuestos. Es para todos, sin usar la plata de todos”, remarcó Adorni.

De esta manera, los encuentros del seleccionado nacional podrán verse y escucharse de forma gratuita en todo el país, a través de los medios públicos, en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

El Mundial 2026 marcará un hito en la historia del fútbol al contar, por primera vez, con la participación de 48 selecciones. El torneo se desarrollará en 16 ciudades de los tres países anfitriones y tendrá un formato renovado, con una fase adicional de eliminación directa y una nueva distribución de grupos.

El partido inaugural se jugará el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, que se convertirá en el primer estadio en albergar tres inauguraciones mundialistas. La final, en tanto, se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, en Nueva York.

El camino de la Selección Argentina en la fase de grupos

La Selección Argentina integrará el Grupo J y ya tiene definidos sus primeros partidos. El debut será el martes 16 de junio frente a Argelia, en el Kansas City Stadium, desde las 22 (hora argentina).

Luego, el equipo nacional enfrentará a Austria el lunes 22 de junio en el Dallas Stadium, a partir de las 14, y cerrará la fase de grupos ante Jordania el sábado 27, nuevamente en Dallas, desde las 23.

En caso de finalizar como líder de su grupo, la Albiceleste avanzará a los 16avos de final, donde se medirá con el segundo del Grupo H, que integran España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Ese cruce se disputaría el viernes 3 de julio en el Miami Stadium.

Si logra avanzar a octavos de final, el posible rival surgiría de los Grupos D y G, donde aparecen selecciones como Estados Unidos, Paraguay y Bélgica, en un encuentro previsto para el martes 7 de julio en Atlanta.