El Gobierno confirmó que Argentina se retira de la Organización Mundial de la Salud

Manuel Adorni comunicó en su tradicional conferencia de prensa que “por diferencias profundas durante la pandemia”, el país no forma más parte del nucleo de la OMS.

El gobierno de Javier Milei confirmó que Argentina se retirará de la Organización Mundial de la Salud (OMS) debido a diferencias profundas en la gestión sanitaria, especialmente durante la pandemia bajo la administración del expresidente Alberto Fernández.

El presidente Milei instruyó al canciller Gerardo Werthein para gestionar la retirada del país de la OMS, siguiendo el ejemplo del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

La decisión se justifica en la percepción de que las políticas de la OMS están influenciadas políticamente y limitan la soberanía nacional. Además, se considera que esta medida no afectará la calidad de los servicios de salud y permitirá mayor flexibilidad en la implementación de políticas de acuerdo con las necesidades de Argentina.

Esta decisión argentina va de la mano con al de Estados Unidos que también se salió de la OMS.

Retirar la participación de la Argentina en la OMS

“El presidente Milei instruyo al canciller Gerardo Werthein para retirar a la participación de la Argentina en la OMS“, expresó Adorni.

Y agregó:”se sustenta en las profundas diferencias respecto de la gestión sanitaria, especialmente durante la pandemia, que junto al gobierno de Alberto Fernández nos llevaron al encierro más largo de la historia de la humanidad y a la falta de independencia frente a la influencia política de algunos estados”.

En detalle, el vocero presidencial afirmó que “esta medida no representa perdida de fondos para el país ni afecta a la calidad de los servicios que se ofrecen en materia de salud. “Por el contrario, le da al país mayor flexibilidad para implementar políticas adaptadas al contexto e intereses que requiere la Argentina, así como también mayor disponibilidad de recursos”.

El comunicado oficial del Gobierno aseguró que “hoy la evidencia indica que las recetas de la OMS no funcionan porque son el resultado de la influencia política, no basadas en la ciencia” y acusaron que la organización “lejos de admitir errores, elige continuar asumiendo competencias que no le corresponden y limitando la soberanía de los países”.

Habría más salidas

El Gobierno se saldría de más organizaciones mundiales con el objetivo de ahorrar dinero.