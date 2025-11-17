El FBI demoró a Ca7riel y Paco Amoroso tras un incidente con una azafata en pleno vuelo

Los músicos argentinos fueron retenidos al llegar a Estados Unidos, luego de que la tripulación reportara su mal comportamiento durante la grabación de un video en el avión, en medio de la promoción de su nuevo tema tras los Latin Grammy.

El hecho se produjo cuando Ca7riel caminaba por el pasillo del avión interpretando fragmentos de “Chapulín”, su colaboración con Ysy A, mientras Paco Amoroso lo filmaba. En las imágenes difundidas por pasajeros se observa cómo una azafata les pide que se sienten y que “no la toquen”, visiblemente incómoda por la situación.

“Ca7triel” Por el enojo de una azafata con “Ca7riel” por estar grabando un video en el avión: “¡No! ¡Don’t touch me!”. pic.twitter.com/6Rr7jXL7Qg — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) November 17, 2025

La tripulación elevó un reporte formal y, al aterrizar en suelo estadounidense, los músicos fueron demorados por agentes del FBI en el aeropuerto. Según medios locales, el procedimiento se realizó de manera protocolar y no derivó en cargos, aunque sí en un llamado de atención sobre las normas de seguridad aérea.

🔵 Ca7riel y Paco Amoroso fueron demorados por el FBI por grabar un video en un avión 👉 Después de la gala de los #LatinGrammy, los artistas anunciaron el lanzamiento de “Chapulín” con Ysy A. 📌 En ese marco, subieron un video adelanto grabado en diferentes partes icónicas de… pic.twitter.com/xPzpAQQtHy — Filo.news (@filonewsOK) November 17, 2025

Especialistas en derecho aeronáutico explicaron que este tipo de incidentes son tomados con seriedad en Estados Unidos. “Cuando un pasajero desobedece instrucciones de la tripulación, se considera una infracción federal. El FBI interviene porque la seguridad en vuelo es jurisdicción nacional”, señaló el abogado especializado en transporte aéreo Carlos Figueroa.

Por su parte, expertos en comunicación analizaron el impacto mediático del caso. “La irreverencia que caracteriza a Ca7riel y Paco Amoroso funciona en el escenario, pero en un avión se convierte en un problema. La exposición global que tienen tras los Grammy amplifica cualquier error”, sostuvo la analista cultural Mariana Lupo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CA7RIEL & Paco Argentina (@ca7rielypacoarg)

El dúo venía de celebrar un récord histórico en los Latin Grammy, donde se llevaron cinco estatuillas y consolidaron su lugar en la escena del trap y la música urbana. Sin embargo, el episodio con el FBI generó un contraste entre su consagración artística y la polémica por su comportamiento. En redes sociales, el debate fue inmediato: algunos usuarios criticaron la actitud de los músicos y otros defendieron su estilo provocador.