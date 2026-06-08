El CONICET prepara una nueva expedición submarina frente a Chubut

La campaña Talud Continental V se realizará en 2027 a bordo del buque Falkor (too) y buscará explorar cañones submarinos a más de 4.000 metros de profundidad. Las misiones anteriores revelaron especies inéditas y ecosistemas vulnerables, consolidando a la Argentina como referente en investigación oceanográfica.

La comunidad científica argentina se prepara para un nuevo desafío. El CONICET, junto al Schmidt Ocean Institute, anunció la próxima expedición Talud Continental V, que tendrá lugar en 2027 frente a la costa de Chubut. La misión se desarrollará en los cañones Ameghino y Almirante Brown, a unos 600 kilómetros mar adentro, y contará con un equipo de 19 investigadores nacionales.

El buque elegido es el Falkor (too), equipado con tecnología de última generación y el vehículo submarino ROV SuBastian, capaz de descender más de 4.000 metros y transmitir imágenes en vivo desde las profundidades. Durante 23 días de navegación, los científicos buscarán registrar especies nunca antes documentadas y analizar hábitats vulnerables como los arrecifes de corales de aguas frías.

Las campañas anteriores marcaron un antes y un después en la oceanografía argentina. En 2025, la expedición Talud Continental IV en el cañón de Mar del Plata logró identificar más de 40 especies nuevas para la ciencia, además de documentar ecosistemas de gran riqueza biológica. Las transmisiones en vivo alcanzaron millones de visualizaciones, acercando la investigación al público general y reforzando el concepto de ciencia abierta.

Desde 2011, el programa Talud Continental ha permitido explorar zonas poco conocidas del Atlántico Sur. Estas áreas, consideradas “oasis submarinos”, concentran una biodiversidad única y cumplen un rol clave en procesos globales como el ciclo del carbono y la regulación climática. La continuidad de estas misiones es fundamental para comprender cómo funcionan los ecosistemas marinos y cómo se ven afectados por la actividad humana.

El impacto ambiental es otro eje central de las investigaciones. Los científicos analizan la presencia de microplásticos, basura marina y la dinámica de los sedimentos, factores que inciden directamente en la salud de los océanos. Los datos obtenidos son esenciales para diseñar políticas de conservación y manejo sostenible del Mar Argentino.

La expedición también tendrá un fuerte componente educativo. Las transmisiones en vivo estarán disponibles para escuelas de todo el país, permitiendo que estudiantes y docentes sigan de cerca los hallazgos y participen en actividades de divulgación. De esta manera, la ciencia se convierte en una herramienta de inspiración y conocimiento colectivo.

Con más de un millón de kilómetros cuadrados de superficie sumergida, el Mar Argentino es una de las regiones más productivas del planeta. La nueva campaña del CONICET reafirma la importancia de invertir en investigación oceanográfica y posiciona a la Argentina en el mapa mundial de la exploración científica de aguas profundas.