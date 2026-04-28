El cielo de Buenos Aires se iluminó en medio de la noche: ¿qué pasó?

Vecinos de la Ciudad y el conurbano registraron una bola de fuego que atravesó el cielo cerca de las 22:50. El fenómeno también fue visible en Montevideo y generó sorpresa en redes sociales.

La noche del lunes se convirtió en un espectáculo inesperado para miles de personas en Buenos Aires. Una intensa bola de fuego cruzó el cielo y dejó a los vecinos atónitos, generando una ola de comentarios y videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

El fenómeno ocurrió alrededor de las 22:50 y fue captado por cámaras de seguridad y celulares. En las imágenes se observa un destello luminoso que avanza velozmente y se desintegra en cuestión de segundos. La escena también pudo ser vista desde Montevideo, lo que confirma la magnitud del evento.

Los especialistas explicaron que se trató de un bólido, un meteoro extremadamente brillante que se produce cuando un fragmento de roca espacial ingresa a la atmósfera terrestre a gran velocidad. La fricción con el aire provoca la incandescencia que se percibe desde la superficie.

Vecinos relataron su asombro: “Estaba en el balcón y de repente vi una luz verde que cruzó todo el cielo, pensé que era un avión pero se desintegró”, contó un residente de Caballito. Otros aseguraron que el destello fue tan intenso que iluminó calles enteras por unos segundos.

La tonalidad verdosa del objeto llamó la atención de quienes lo observaron. Según los expertos, ese color se asocia a la presencia de metales como el níquel o el cobre en la composición del meteoroide. En algunos casos, los bólidos pueden fragmentarse o generar explosiones sonoras, aunque en esta ocasión no se reportaron estruendos.

Aunque el ingreso de partículas espaciales es constante, fenómenos de esta magnitud no son habituales en zonas urbanas densamente pobladas. Por eso, la aparición del bólido en Buenos Aires se convirtió en un episodio extraordinario que despertó curiosidad y fascinación.

Más allá del espectáculo visual, los especialistas remarcan que este tipo de fenómenos no representan peligro, pero sí ofrecen una oportunidad para acercar la astronomía al público general.