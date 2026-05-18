El Chiqui Tapia podrá viajar al Mundial 2026 bajo una fianza millonaria: ¿cuánto deberá pagar?

El presidente de la AFA podrá salir del país entre mayo y julio para asistir a compromisos vinculados a la Copa del Mundo, aunque deberá depositar una caución de millones de pesos.

La Justicia argentina autorizó a Claudio ‘Chiqui’ Tapia a viajar al exterior para participar de distintas actividades institucionales y deportivas relacionadas con el Mundial 2026, aunque el permiso quedó sujeto al pago de una millonaria garantía económica. La decisión fue tomada por el juez en lo penal económico Diego Amarante, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2, quien habilitó la salida del país del presidente de la AFA entre el 27 de mayo y el 21 de julio de 2026.

Para concretar el viaje, Tapia deberá depositar una fianza de 30 millones de pesos, monto fijado como caución real para garantizar su regreso al país y su continuidad dentro del proceso judicial que lo investiga.

La causa judicial que involucra a Tapia

El titular de la Asociación del Fútbol Argentino se encuentra procesado desde marzo de este año por una presunta apropiación indebida de aportes previsionales y recursos de la seguridad social.

La investigación apunta a una deuda estimada en 19.300 millones de pesos vinculada a aportes retenidos y no abonados en término dentro de la estructura de la entidad deportiva. Además de Tapia, la causa también involucra a otros dirigentes del fútbol argentino, entre ellos Pablo Toviggino, Cristian Malaspina, Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Lorenzo.

Tanto el presidente de la AFA como la propia institución enfrentan además un embargo de 350 millones de pesos dispuesto por la Justicia.

Según la autorización judicial, el viaje comenzará el próximo 27 de mayo y tendrá varias escalas internacionales vinculadas a compromisos oficiales de la Conmebol y la AFA.

La primera parada será en Budapest, donde asistirá a la final de la UEFA Champions League Final programada para el 30 de mayo. Posteriormente, viajará a Estados Unidos para presenciar los amistosos de la Selección Argentina frente a Honduras e Islandia, previstos para junio.

Finalmente, Tapia participará de las actividades protocolares y organizativas vinculadas a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

Qué condiciones impuso la Justicia

El fallo establece que el dirigente deberá regresar al país antes del 21 de julio y presentarse ante el tribunal dentro de las 48 horas posteriores a su arribo.

Además, la resolución advierte que cualquier incumplimiento en las condiciones fijadas, modificaciones no autorizadas en el itinerario o demoras en el regreso podrían provocar la revocación inmediata del permiso y la ejecución de los fondos depositados como garantía.

Desde el entorno legal de Tapia sostuvieron que el dirigente ya cumplió con todas las instancias judiciales requeridas y remarcaron que no existe riesgo de fuga, argumento que resultó clave para obtener la autorización judicial.