El billete de $20000 cumple un año: cuánto asado podías comprar el año pasado y qué pasa hoy

El billete de $20.000 cumple un año y ya perdió gran parte de su poder de compra: la inflación y el avance de los pagos digitales lo dejaron prácticamente relegado en las transacciones cotidianas.

El billete de $20.000, el de mayor denominación en Argentina, está por cumplir un año desde su lanzamiento, pero llega a este aniversario con una pérdida de valor notoria: la inflación acumulada del 31,5% entre noviembre de 2024 y octubre de 2025 lo volvió insuficiente para compras cotidianas.

Aun cuando fue presentado como una solución para facilitar transacciones y reducir la cantidad de papel circulante, en menos de doce meses quedó desactualizado frente al aumento generalizado de precios.

Qué se podía comprar con $20.000 en 2024 y qué se compra hoy

El impacto de la inflación se refleja en ejemplos concretos:

Asado : en 2024 alcanzaba para más de 2 kilos; hoy solo para 1,7 kilos .

Papa : hace un año se podían comprar 28 kilos ; ahora, alrededor de 19 kilos .

Medido en dólares oficiales, los $20.000 equivalían a 20 dólares en noviembre de 2024; hoy representan aproximadamente 14 dólares.

Este deterioro del poder adquisitivo explica por qué llevar efectivo resulta cada vez más incómodo: se necesitan muchos más billetes para transacciones comunes. Como ironizaron en el noticiero, “para pagar un jean en efectivo hace falta casi una valija”.

Menos uso del efectivo y más billeteras virtuales

La reducción del valor real del billete de mayor denominación también empuja a un mayor uso de las billeteras virtuales, que hoy concentran la mayoría de las operaciones.

Llevar dinero físico resulta poco práctico, especialmente para pagos grandes: “Son cinco billetes y ya tenés 100 lucas”, comentaba un vecino en la encuesta callejera.

¿Habrá un billete de mayor denominación?

Consultado sobre la posibilidad de lanzar un billete más grande, el periodista Pedro Giménez señaló que no hay señales de que el Gobierno evalúe esa opción. El billete de $20.000 —con la figura de Alberdi— sería, por ahora, el último escalón en la política de “modernización y reducción del uso del papel” que impulsa el Ejecutivo.

“$20.000 no es nada”

En la calle, las respuestas fueron contundentes. Algunos testimonios:

“Comprando tres cosas ya se hace 20.000 pesos.”

“Con 20.000 pesos no te comprás ni un pollo.”

“Antes se compraba mucho, ahora no sirve para nada.”

“Un arreglo no baja de 100.000 pesos.”

“Con 20.000 pesos llevo un kilo de carne y algo de verdura, y ya está.”

Incluso quienes aún prefieren usar efectivo admiten que el billete quedó desfasado:

“Hoy son 14 litros de nafta… no alcanza para nada.”

Un billete nuevo, pero ya viejo

A punto de cumplir su primer año, el billete de $20.000 nació para facilitar pagos y reducir el volumen de efectivo, pero terminó perdiendo relevancia rápidamente. Con menos poder de compra y sin previsión oficial de una denominación superior, su aniversario llega en medio de un contexto donde cada vez más argentinos migran a medios de pago digitales para evitar la incomodidad de manejar grandes sumas en papel.