El 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del papa León XIV: qué pasará el resto de los días

El Gobierno confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del papa León XIV y la misa que encabezará en Buenos Aires. Además, habrá jornadas con alcance provincial durante su paso por Córdoba y otras jurisdicciones. Cómo será el esquema de feriados durante la visita papal.

El Gobierno nacional confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina. La decisión fue comunicada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, luego de una reunión en la que se avanzó con la organización del operativo para la llegada del Sumo Pontífice. León XIV visitará el país entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre y durante esos cuatro días tendrá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. El cronograma incluye celebraciones religiosas, encuentros institucionales y misas multitudinarias.

¿Por qué el 9 de noviembre será feriado nacional?

El 9 de noviembre será feriado en todo el país debido a la visita de León XIV y, particularmente, por la misa que el Papa encabezará frente al Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

La definición fue transmitida durante la reunión realizada este martes para coordinar la visita papal. Del encuentro participaron funcionarios nacionales, representantes de la Conferencia Episcopal Argentina y autoridades de CABA, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

La medida busca facilitar la movilidad de los fieles y el desarrollo del operativo previsto para una jornada que concentrará una importante cantidad de personas en la Ciudad de Buenos Aires.

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Argentina: qué pasará el martes 10 y miércoles 11 de noviembre con la visita del Papa

El martes 10 de noviembre León XIV viajará a Córdoba, donde está prevista una misa multitudinaria y distintas actividades pastorales e institucionales.

En este caso, el Gobierno de Córdoba confirmó que el martes 10 será feriado provincial. De esta manera, en Córdoba habrá feriado tanto el lunes 9, por la medida nacional, como el martes 10, por la disposición provincial.

El miércoles 11 de noviembre forma parte de la agenda de la visita y León XIV estará en Luján, donde participará de actividades vinculadas con la Basílica Nuestra Señora de Luján antes de continuar su viaje hacia Perú.

Durante la reunión de coordinación se analizó también la posibilidad de establecer medidas de alcance local o provincial para las jurisdicciones involucradas en las actividades de ese día.

Por lo tanto, el esquema de feriados debe diferenciarse entre el feriado nacional del lunes 9 y las disposiciones específicas que puedan adoptar las jurisdicciones donde se desarrollen las actividades.

El domingo habrá un acto en el Palacio Libertad

La agenda institucional comenzará el domingo 8 de noviembre, jornada en la que está previsto un encuentro en el Palacio Libertad. Según informó Karina Milei durante la reunión de organización, serán invitados los 24 gobernadores, además de diputados y senadores nacionales de todos los partidos políticos, junto con representantes del Poder Judicial y del cuerpo diplomático.

El encuentro será uno de los principales compromisos institucionales de la visita y reunirá a autoridades nacionales, provinciales y representantes de distintos sectores.

Qué actividades tendrá León XIV durante su visita a Argentina

El programa oficial establece que el Papa permanecerá en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre.

Durante su estadía tendrá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, además de encuentros institucionales y pastorales. También está previsto un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

El lunes 9 será una de las jornadas centrales, con la misa frente al Monumento a los Españoles. El martes 10 será el turno de Córdoba, mientras que el miércoles 11 la agenda continuará en Luján.

Pasajes gratis para los voluntarios

Como parte del operativo, las personas que se registren como voluntarios para asistir a los peregrinos tendrán un beneficio específico en materia de transporte. Según se informó durante la reunión de coordinación, los voluntarios contarán con pasajes gratuitos en la red SUBE durante los días en que León XIV permanezca en el país.

La medida apunta a facilitar el traslado de quienes colaboren con la organización y asistencia de los peregrinos durante las distintas actividades.

Otro de los puntos definidos durante la organización es el esquema de financiamiento. Cada jurisdicción será responsable de la partida presupuestaria correspondiente a los eventos que se desarrollen en su territorio. De esta manera, los gastos serán distribuidos entre Nación, CABA, la provincia de Buenos Aires y Córdoba, según corresponda a cada actividad.