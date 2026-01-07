Ejemplo de amor: un abuelo de 74 años cumplió una promesa y pedaleó 600 kilómetros para que su hija se recupere del cáncer

Su travesía desde Arrecifes hasta Miramar se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia familiar, una historia que refleja cómo la fuerza de los afectos puede transformar desafíos en gestas inolvidables.

Adolfo Domingo Bernardes nunca fue un hombre religioso. Sin embargo, en 2023, cuando su hija Cecilia recibió el diagnóstico de cáncer, algo dentro suyo se transformó. No fue fe en el sentido tradicional, sino una fuerza interior que lo llevó a hacer una promesa: “Si mi hija sale adelante, voy en bicicleta desde Arrecifes hasta Miramar”.

El recuerdo de las vacaciones familiares en la costa, las caminatas por la playa y las risas compartidas se convirtieron en el motor de esa promesa. Cecilia luchó contra la enfermedad y logró superarla. Entonces, Adolfo supo que debía cumplir su palabra.

El 23 de diciembre de 2025, con 74 años, ajustó las alforjas de su bicicleta y emprendió un viaje de 613 kilómetros. Fueron dos semanas de esfuerzo constante, atravesando rutas interminables, subidas que quemaban las piernas y jornadas de calor intenso.

Nada lo detuvo: ni el cansancio, ni el paso de los días. La determinación de un padre que había visto a su hija vencer la adversidad lo impulsó a seguir adelante. Cada pedalada era un homenaje a la fortaleza de Cecilia y a la unión de su familia.

Después de 14 días de pedaleo, Adolfo llegó a Miramar. Lo esperaban sus hijos y sus nietas, emocionados por el gesto que trascendía lo deportivo y se convertía en un símbolo de amor y resiliencia.

“Cuando el amor empuja, no hay edad, no hay distancia, no hay imposibles”, repitió al llegar, conmovido por la experiencia que lo marcó para siempre. Su travesía se transformó en un ejemplo de que las promesas, cuando nacen del corazón, pueden llevarnos más lejos de lo que imaginamos.

La historia de Adolfo Bernardes no solo habla de kilómetros recorridos, sino de la fuerza de los vínculos familiares y de cómo una promesa puede convertirse en un viaje de vida. Un relato que emociona y que merece ser compartido, porque demuestra que el amor es capaz de mover montañas… o de recorrer cientos de kilómetros en bicicleta.