Dónde me toca votar: consultá el padrón electoral para las elecciones del 26 de octubre de 2025

La Cámara Nacional Electoral publicó el padrón electoral definitivo para las Elecciones Generales 2025. Enterate cómo saber dónde votás, qué cargos se eligen en Mendoza y qué documentos son válidos.

A pocas semanas de las Elecciones Generales 2025, la Cámara Nacional Electoral (CNE) publicó el padrón electoral definitivo para que los ciudadanos argentinos puedan consultar en qué escuela deberán emitir su voto el domingo 26 de octubre.

En Mendoza, además de elegir diputados nacionales, también se renovarán cargos de diputados provinciales y senadores provinciales, mientras que en 12 departamentos se votará además por concejales municipales.

¿Qué se vota en Mendoza?

Las elecciones del 26 de octubre de 2025 tendrán dos particularidades centrales:

Será el debut de la Boleta Única Papel , impulsada por la Junta Electoral Nacional.

, impulsada por la Junta Electoral Nacional. En cada mesa habrá dos urnas diferentes: una destinada a los cargos nacionales (Congreso de la Nación) y otra para las categorías provinciales.

En la provincia, los mendocinos elegirán diputados nacionales, senadores provinciales, diputados provinciales y, en algunos distritos, concejales municipales.

De los 18 departamentos, 12 votarán concejales en octubre (Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, San Martín, Lavalle, Junín, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, General Alvear y Malargüe). Los restantes (Maipú, Luján de Cuyo, Santa Rosa, La Paz, San Rafael y Rivadavia) resolvieron desdoblar la elección municipal y llevarla a cabo en febrero de 2026.

¿Quiénes tienen que votar el 26 de octubre de 2025?

Están habilitados todos los argentinos nativos y por opción desde los 16 años, y los naturalizados desde los 18 años, siempre que no tengan una inhabilitación legal vigente.

¿Con qué documento se puede votar?

La CNE recordó que se puede votar con el documento cívico que figura en el padrón o con una versión posterior.

En cambio, no se puede votar con el DNI digital de la App Mi Argentina. La magistrada electoral enfatizó que es obligatorio presentar el documento físico y recordó que la no emisión del voto acarrea sanciones, como multas y limitaciones para realizar trámites administrativos.

Cómo consultar el padrón electoral 2025

Los ciudadanos ya pueden acceder al padrón definitivo para saber dónde votar el próximo 26 de octubre. El trámite es sencillo:

Ingresar al sitio oficial de la Cámara Nacional Electoral: www.padron.gob.ar Ingresar el número de DNI. Seleccionar el género (masculino, femenino o sin especificar). Indicar el distrito correspondiente. Completar el código verificador de seguridad.

La consulta arrojará el nombre y apellido del elector, establecimiento educativo, dirección, número de mesa y orden en el padrón.