¿Dónde dejás las llaves? Este hábito cotidiano podría estar afectando tu abundancia

Según el Feng Shui, la forma en que organizamos los objetos que usamos todos los días y cómo esa elección puede favorecer el orden, la energía y el bienestar económico.

En el universo del Feng Shui, cada objeto tiene un peso simbólico y energético. Las llaves, lejos de ser simples elementos funcionales, representan apertura, protección y movimiento. Según esta filosofía oriental, el lugar donde se las deposita al ingresar al hogar puede influir directamente en el flujo de la abundancia y la estabilidad económica.

“Las llaves son portadoras de energía. Si se las deja en sitios desordenados o cargados de tensión, pueden bloquear el ingreso del Chi, la energía vital”, explica la arquitecta y consultora en Feng Shui, María Eugenia Ríos, en diálogo con este medio. Por eso, uno de los consejos más repetidos por los especialistas es evitar dejarlas sobre la mesa del comedor, en el piso o junto a objetos rotos. Estos espacios, según la disciplina, pueden simbolizar pérdida, vulnerabilidad o estancamiento.

En cambio, se recomienda asignarles un lugar fijo y armonioso cerca de la entrada principal. Un cuenco decorativo, una bandeja de madera o un portallaves estético pueden cumplir esta función. “Lo ideal es que ese rincón transmita orden y belleza. Es lo primero que vemos al entrar, y eso impacta en nuestro estado emocional y en cómo fluye la energía en el hogar”, sostiene Ríos.

Otro aspecto clave es no mezclar las llaves con monedas o billetes. Esta combinación, aunque común, puede dispersar la energía del dinero. En su lugar, se sugiere acompañarlas con elementos que refuercen la protección y la prosperidad, como una planta pequeña, un cristal o una cinta roja. Estos objetos, según el Feng Shui, actúan como potenciadores energéticos.

Durante los períodos de luna creciente, especialmente en octubre, algunos expertos recomiendan encender Palo Santo por la mañana en el área de ingreso. Esta práctica busca potenciar la energía de expansión y atraer oportunidades. “Es un ritual sencillo que ayuda a renovar el aire y a conectar con la intención de crecimiento”, afirma la terapeuta energética Laura Benítez, autora del libro Casa en armonía.

En hogares donde conviven varias personas, es importante que cada quien tenga claro dónde dejar sus llaves. El desorden o la acumulación en un solo punto puede generar tensiones o confusión. “La clave está en crear rutinas que favorezcan el orden y la conciencia sobre los objetos que usamos a diario”, agrega Benítez.

Las llaves, como símbolo de acceso y decisión, pueden convertirse en aliadas de la abundancia si se las ubica con intención y cuidado. No se trata de superstición, sino de generar entornos que favorezcan el bienestar y la claridad emocional.