Dolor en el periodismo argentino: murió Chiche Gelblung a los 82 años

El periodista y conductor falleció este miércoles luego de permanecer internado en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio. Tenía una extensa carrera en televisión, radio, gráfica e internet. Fue corresponsal de guerra y alcanzó gran popularidad con el recordado ciclo “Memoria”.

Chiche Gelblung, una de las figuras más reconocidas y polémicas del periodismo argentino, murió este miércoles a los 82 años. El periodista permanecía internado desde el martes en el Sanatorio Mater Dei, en la Ciudad de Buenos Aires, debido a un cuadro respiratorio.

La noticia se conoció luego de que durante la jornada del martes trascendiera que Gelblung había sido nuevamente hospitalizado por dificultades respiratorias. La internación se produjo después de un año marcado por distintos problemas de salud y varias hospitalizaciones.

Samuel “Chiche” Gelblung había nacido el 7 de febrero de 1944 y comenzó su carrera periodística en 1966, cuando ingresó a la revista Gente. Apenas un año después tuvo una de sus primeras grandes experiencias profesionales: con 23 años realizó la cobertura de la Guerra de los Seis Días como corresponsal.

Su carrera continuó en distintos medios gráficos. Fue director de Gente durante varios años, estuvo al frente de La Semana y también ocupó cargos de dirección en otros medios, además de desempeñarse como columnista y periodista en publicaciones como La Nación y Ámbito Financiero.

Con la llegada de la televisión, Gelblung encontró el espacio que lo convertiría en una figura popular. En 1994 comenzó a conducir Memoria, ciclo que permaneció más de una década al aire y que se caracterizó por abordar temas de actualidad, investigaciones, personajes y casos que generaban impacto en la audiencia.

El programa también quedó asociado a algunos de los momentos más controvertidos de su carrera. Gelblung solía incorporar en sus emisiones historias relacionadas con fenómenos paranormales, misterios y casos que despertaban interrogantes. Entre ellos estuvo la reconstrucción de una supuesta autopsia a un extraterrestre vinculada al denominado caso Roswell.

Su estilo directo y la búsqueda de contenidos que provocaran repercusión también lo llevaron a protagonizar distintas polémicas. Una de ellas surgió a partir de una entrevista al filósofo español Antonio Escohotado, por la que fue denunciado por apología de las drogas.

Gelblung también fue uno de los periodistas que apostaron tempranamente por los medios digitales. En 2006 participó de la creación de Minuto Uno, portal que se convirtió en uno de los primeros diarios digitales argentinos y marcó otra etapa de su extensa trayectoria profesional.

Su actividad no se limitó a la televisión y los medios gráficos. Durante décadas trabajó también en radio y continuó vinculado a la producción periodística incluso cuando su presencia en la pantalla comenzó a ser más esporádica.

A los 78 años, cuando muchos periodistas de su generación ya se habían alejado de las coberturas en el lugar de los hechos, Gelblung volvió a asumir el rol de corresponsal de guerra.

En 2022 viajó para cubrir la invasión rusa a Ucrania. Llegó hasta Polonia y logró realizar parte de su cobertura desde la zona, aunque las dificultades para atravesar la frontera hicieron que debiera regresar antes de lo previsto. Desde allí consiguió testimonios y material sobre el impacto de la guerra en la población.

Aquella cobertura volvió a mostrar una característica que había marcado toda su carrera: su decisión de mantenerse en actividad y buscar historias en escenarios complejos, incluso a una edad avanzada.

Los últimos meses estuvieron atravesados por distintas complicaciones médicas. En mayo, Gelblung permaneció casi un mes internado en terapia intensiva y debió afrontar una trombosis en el tobillo y problemas vasculares que derivaron en la colocación de dos stents en una de sus piernas.

Luego de recibir el alta, volvió a ser internado en junio por un cuadro febril y posteriormente tuvo otro episodio respiratorio que derivó en una nueva hospitalización a fines de julio.

El martes 8 de septiembre se produjo su última internación. Según trascendió, había continuado trabajando hasta el lunes y tenía incluso proyectos vinculados a un nuevo programa de streaming. Su entorno había señalado que el cuadro respiratorio estaba relacionado con una patología de base.

Este miércoles se confirmó su muerte a los 82 años.