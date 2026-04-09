Dólar hoy en Argentina: el oficial baja y queda al borde de los $1.400 en el Banco Nación

La cotización del dólar oficial mostró una leve caída y se acerca a perforar un nivel clave, mientras el blue se mantuvo estable y los financieros registraron movimientos mínimos.

El dólar oficial volvió a mostrar una tendencia a la baja este jueves y cerró con una leve caída que lo dejó muy cerca de perforar la barrera de los $1.400 en el Banco Nación. En una jornada con escasa volatilidad, la divisa minorista retrocedió $5 respecto al día anterior.

En las pizarras del Banco Nación, el dólar oficial finalizó en $1.355 para la compra y $1.405 para la venta, consolidando un movimiento descendente que sigue la dinámica del mercado.

Este comportamiento estuvo alineado con el dólar mayorista, que registró una baja del 0,3% y cerró en $1.383, en el marco de un esquema de devaluación administrada que busca evitar saltos bruscos en el tipo de cambio.

Qué pasó con el dólar blue

A diferencia del oficial, el dólar blue se mantuvo sin cambios durante la jornada. La divisa informal cotizó a $1.380 para la compra y $1.390 para la venta, sin variaciones respecto al cierre previo.

Con estos valores, el dólar blue continúa ubicándose en algunos casos por debajo del tipo de cambio minorista, una situación poco habitual en el mercado cambiario argentino.

En el resto del sistema financiero, el dólar minorista bancario mostró una mayor dispersión de precios. Las cotizaciones oscilaron entre los $1.420 y $1.470, con picos de hasta $1.472 en algunas entidades.

En paralelo, la brecha cambiaria se mantuvo estable, sin grandes sobresaltos, en un contexto de relativa calma en los mercados.

Dólares financieros: leves movimientos

En el segmento bursátil, los dólares financieros registraron variaciones marginales: