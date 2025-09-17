Diputados rechazó los vetos de Milei al financiamiento universitario y a la Ley Garrahan

Con amplio respaldo, la Cámara Baja dejó sin efecto los vetos presidenciales a la emergencia pediátrica del Hospital Garrahan y al aumento del presupuesto universitario. Ahora será el Senado el que defina si las leyes quedan promulgadas.

La Cámara de Diputados dio un fuerte revés al Gobierno nacional al rechazar los vetos de Javier Milei contra la ley de emergencia en pediatría del Hospital Garrahan y la norma que garantizaba un aumento en el financiamiento de las universidades públicas. En una sesión especial donde se redujo el tiempo de exposición de los legisladores, ambos proyectos se votaron por separado, pero con un resultado contundente.

Rechazo al veto de la Ley Garrahan

La primera votación logró los dos tercios necesarios para insistir con la sanción original. Por 181 votos contra 60, Diputados dejó sin efecto el veto presidencial a la ley de emergencia del Hospital Garrahan, norma que busca garantizar recursos para el centro de salud pediátrico de referencia en el país.

De esta manera, la iniciativa pasó ahora al Senado, que deberá ratificar la decisión para que la ley entre en vigencia.

Universidades públicas: segundo golpe al Gobierno

Pocos minutos después, el recinto volvió a expresarse con fuerza. Por 174 votos a favor, 67 en contra y 2 abstenciones, la Cámara Baja también rechazó el veto de Milei a la ley de financiamiento universitario, que establece un refuerzo presupuestario para las casas de estudio públicas en todo el país.

Al concluir la votación, varios diputados se levantaron de sus bancas y entonaron cánticos en apoyo a la universidad pública, gesto que marcó la tensión política de la jornada.

“Financiamiento Universitario”:

Porque la Cámara de Diputados rechazó el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario pic.twitter.com/Ofv07WTbHm — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 17, 2025

Cómo votaron los mendocinos

A favor de la Ley de Financiamiento Universitarios:

Lourdes Arrieta (Coherencia)

Martín Aveiro (Unión por la Patria)

Adolfo Bermejo (Unión por la Patria)

Julio Cobos (UCR)

Lisandro Nieri (UCR)

Liliana Paponet (Unión por la Patria)

Pamela Verasay (UCR)

Votos mendocinos en contra de la Ley de Financiamiento Universitario:

Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza)

Mercedes Llano (La Libertad Avanza)

Álvaro Martínez (La Libertad Avanza)

Con este doble rechazo, la pelota quedó en manos del Senado de la Nación, que deberá decidir si confirma la postura de Diputados. En caso de que la Cámara Alta ratifique lo votado, las dos leyes –la de emergencia pediátrica del Garrahan y la de financiamiento universitario– quedarán promulgadas automáticamente, pese a la oposición del Poder Ejecutivo.