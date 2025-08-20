Diputados rechazó el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad y ahora define el Senado

En un fuerte golpe político al Gobierno, la Cámara de Diputados aprobó insistir con la ley de emergencia en discapacidad, vetada por Javier Milei. Con 172 votos a favor, el proyecto que garantiza pensiones y actualiza aranceles pasa ahora al Senado para su definición.

En un duro revés para Javier Milei, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles por amplia mayoría insistir con la Ley de Emergencia en Discapacidad, que había sido vetada por el Ejecutivo. La iniciativa, que busca garantizar pensiones y actualizar aranceles a prestadores, obtuvo 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones, y ahora será el Senado quien tenga la última palabra.

La sesión mostró un quiebre en la estrategia legislativa del oficialismo, ya que antiguos aliados de La Libertad Avanza se sumaron al bloque opositor. La norma, que actualiza aranceles de prestaciones por inflación y crea una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo, había sido ampliamente aprobada con consenso político, pero desde el ejecutivo nacional la rechazaron por “atentar contra el equilibrio fiscal”.

Qué establece la ley de emergencia en discapacidad

El proyecto aprobado en Diputados contempla:

Actualización de aranceles de prestadores de servicios por inflación.

Creación de una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo .

Conversión automática de pensiones por invalidez laboral en esta nueva prestación.

Acceso garantizado al Programa Incluir Salud .

Regularización de las deudas del sistema de salud con los prestadores.

La iniciativa había sido aprobada a principios de julio, pero Milei la vetó con el argumento de que generaba un impacto fiscal insostenible. El decreto presidencial estimaba un gasto superior a los $3 billones en 2025 (0,36% del PBI) y más de $6 billones en 2026 (0,59% del PBI).

“Discapacidad”:

Porque la Cámara de Diputados rechazó el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad pic.twitter.com/NKs5l7UVWD — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 20, 2025

Sin embargo, un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó un costo más moderado, entre 0,26% y 0,46% del PBI, dependiendo de los escenarios aplicados.

En la previa a la sesión, el vocero presidencial Manuel Adorni intentó descomprimir la tensión al anunciar que el Ejecutivo analizaba aumentar las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. Pese a esa maniobra, la oposición logró imponerse y dejar al oficialismo en minoría.

El desafío se traslada al Senado

Con la media sanción de Diputados, la disputa política se traslada al Senado, donde el Gobierno enfrenta un escenario incluso más complejo que en la Cámara baja.