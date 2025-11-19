Día Internacional del Hombre: salud, prevención y nuevas masculinidades

La jornada busca visibilizar la importancia de la salud mental masculina, promover modelos positivos y reforzar la prevención del cáncer de próstata en el marco del mes del cuidado masculino.

El Día Internacional del Hombre nació en 1999 por iniciativa del doctor Jerome Teelucksingh, en Trinidad y Tobago, y fue respaldado por organismos como la UNESCO y la Organización Panamericana de la Salud. Su propósito es visibilizar problemáticas que afectan a los varones, desde la menor expectativa de vida hasta la resistencia cultural a consultar por cuestiones emocionales o médicas.

En Argentina, noviembre también se reconoce como el mes del cuidado masculino, especialmente por la campaña de prevención del cáncer de próstata, el tumor más frecuente en hombres. Según datos oficiales del Instituto Nacional del Cáncer, en 2022 se registraron 3.578 muertes por esta enfermedad, con una tasa de 15,9 defunciones cada 100.000 varones. Además, el 40% de los casos se diagnostica en estadios avanzados, lo que reduce las posibilidades de tratamiento.

El oncólogo Juan Carlos Galvis subrayó que “el cáncer de próstata puede detectarse a tiempo con controles simples, y en el 90% de los casos es curable si se aborda en etapas iniciales”. Sin embargo, muchos hombres evitan los chequeos por vergüenza o desconocimiento. De allí la importancia de campañas como las que impulsa LALCEC, que promueven el examen urológico anual a partir de los 50 años.

Más allá de la prevención médica, el Día Internacional del Hombre también busca destacar modelos positivos de masculinidad. Se trata de reconocer a quienes ejercen roles de cuidado, promueven la igualdad y construyen vínculos basados en respeto. “La masculinidad saludable no se mide en fuerza física, sino en empatía y responsabilidad social”, señaló el sociólogo Gabriel Martínez en una entrevista reciente.

La salud mental es otro eje central. Especialistas advierten que los hombres suelen tener más dificultades para pedir ayuda psicológica. “Persisten estereotipos que asocian la masculinidad con fortaleza y silencio, lo que genera un costo emocional enorme”, explicó la psicóloga clínica Lorena Ostean. La jornada busca justamente abrir espacios de conversación y derribar prejuicios.

En el plano social, la efeméride invita a reflexionar sobre el papel de los hombres en la familia y la comunidad. Ejemplos como padres que eligen licencias extendidas para acompañar la crianza, o referentes que impulsan proyectos solidarios, muestran que la masculinidad puede ser diversa y enriquecedora.

En definitiva, el 19 de noviembre no pretende competir con otras conmemoraciones, sino sumar una mirada complementaria. La noble causa detrás de esta fecha es promover el bienestar integral de los hombres, derribar tabúes y fomentar el diálogo que beneficie a toda la sociedad.