Día del Empleado de Comercio: ¿cuándo no abrirán supermercados ni shoppings en Mendoza?

Este lunes 22 de septiembre se celebra el Día del Empleado de Comercio en Mendoza, por lo que no habrá actividad en supermercados, shoppings ni comercios minoristas. La jornada se asimila a un feriado nacional y no puede compensarse como franco semanal.

Este lunes 22 de septiembre de 2025 se conmemora el Día del Empleado de Comercio, fecha que se celebra cada año el cuarto lunes de septiembre, según lo establecido por la Ley 26.541. Por tal motivo, no habrá actividad comercial en toda la provincia, incluyendo supermercados, shoppings, mayoristas y comercios minoristas.

La medida fue confirmada por el Centro de Empleados de Comercio de Mendoza, junto a las cámaras empresarias UCIM, CECITYS y la Federación Económica de Mendoza (FEM), quienes ratificaron la plena vigencia del acuerdo que establece el descanso laboral para los trabajadores del sector.

¿Por qué se celebra el Día del Empleado de Comercio?

La efeméride fue instituida por la Ley 26.541, sancionada el 10 de diciembre de 2009, que en su artículo segundo establece que “en dicho día los empleados de comercio no prestarán labores, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales”.

Desde el año 2020, se acordó que la celebración se traslade al cuarto lunes de septiembre, independientemente de la fecha exacta del 26, para facilitar la organización operativa del sector. Este año, la fecha cae el lunes 22 de septiembre.

Además, la jornada no puede ser compensada como franco semanal, y en caso de que algún empleador convoque a sus trabajadores, deberá abonar la jornada al doble, conforme a la Ley de Contrato de Trabajo.

Origen de la conmemoración

El Día del Empleado de Comercio remite a la sanción de la Ley 11.729 en el año 1934, durante la presidencia de Agustín Pedro Justo. Esta legislación, impulsada por la entonces Federación Argentina de Empleados de Comercio, marcó un hito en la historia laboral argentina al establecer derechos fundamentales como la indemnización por despido y la licencia por enfermedad o accidente para los trabajadores mercantiles.