Detuvieron al jefe narco “Pequeño J” en Perú y comenzó su extradición

Tony Janzen Valverde Victoriano, negó haber ordenado el crimen narco donde asesinaron a sangre fría a tres jóvenes mujeres. La justicia argentina ya inició el proceso de traslado del hombre para que enfrente cargos por homicidio agravado y asociación ilícita.

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, fue detenido en Lima tras permanecer prófugo desde el triple crimen narco de Florencio Varela, ocurrido el 28 de abril. La captura se concretó en el distrito de San Juan de Lurigancho, en un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú, Interpol y fuerzas de seguridad argentinas. Junto a él también fue arrestado Luis Oswaldo Ozorio, otro sospechoso clave en la causa.

Así detuvieron a "Pequeño J" en Perú. El joven de 20 años, sindicado como presunto ideólogo del triple femicidio de Florencio Varela, fue capturado mientras viajaba escondido en un camión.

Ambos están acusados de haber participado en el asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, tres jóvenes que fueron torturadas y ejecutadas en una vivienda de Florencio Varela. El crimen fue transmitido en vivo por redes sociales y se investiga como un mensaje mafioso vinculado al narcotráfico. Según la causa, “Pequeño J” habría ordenado el ataque desde Perú.

Tras su detención, Valverde Victoriano fue abordado por la prensa peruana y negó cualquier vínculo con el hecho. “Me echaron la culpa nomás, nosotros no matamos a nadie”, declaró ante las cámaras. También pidió que se profundice la investigación: “Yo no tuve nada que ver”, insistió. A pesar de sus dichos, la justicia argentina lo considera el autor intelectual del crimen.

Pequeño J: "Hay que encontrar al culpable porque yo no tengo nada que ver".

El proceso de extradición a la Argentina ya fue iniciado. Según confirmaron fuentes judiciales, se espera que ambos sean trasladados “cuanto antes” para ser indagados por el juez de la causa, que se tramita en el Juzgado de Garantías N°6 de Quilmes. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que se trabaja en coordinación con las autoridades peruanas para acelerar los tiempos.

“Pequeño J” es hijo de Janhzen Valverde, asesinado en Perú en 2018 en un ajuste de cuentas. Desde entonces, habría asumido un rol de liderazgo en una organización delictiva transnacional. Investigadores lo describen como un delincuente “brutal y sin límites”, con capacidad para ordenar crímenes desde el exterior y operar a través de redes sociales.

La causa ya cuenta con otros detenidos en territorio argentino y se investiga el funcionamiento de una red narco transnacional que opera entre Perú y el conurbano bonaerense. El fiscal Sebastián Villalba señaló que la extradición es clave para avanzar en las imputaciones y esclarecer el rol de cada uno de los involucrados.

Mientras tanto, familiares de las víctimas reclaman justicia y piden que se aceleren los tiempos procesales. El caso generó fuerte conmoción social y expuso la violencia creciente en zonas vulnerables del conurbano. Una vez en Argentina, “Pequeño J” y Ozorio podrían enfrentar cargos por homicidio agravado y asociación ilícita, con penas que incluyen prisión perpetua.