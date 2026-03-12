Detuvieron al cantante de “Grupo Green” luego de ser denunciado por abuso sexual

El músico, referente de la cumbia argentina, fue arrestado en Villa Fiorito tras una denuncia presentada por una influencer. La causa se suma a un historial judicial complejo: en 2009, el artista ya había sido condenado por el abuso de una menor de seis años.

El reconocido cantante de cumbia Adrián Marcelo “El Chelo” Torres Ruiz Díaz, líder del Grupo Green, fue arrestado en la madrugada del jueves en su domicilio de Villa Fiorito. La medida se produjo tras la denuncia de una mujer de 43 años, conocida en redes sociales como Dulce Lilian, quien lo acusó de haberla violado a bordo de su vehículo.

El procedimiento estuvo a cargo de la DDI de La Matanza, junto al área de Cibercrimen de la Policía Bonaerense, bajo la supervisión de la fiscal Lorena Pecorelli, titular de la UFI N°21. En el operativo se secuestraron el automóvil del cantante, tres computadoras y dos teléfonos celulares que serán peritados en las próximas horas.

La víctima declaró ante la fiscal y ratificó su denuncia, además de entregar prendas íntimas para que sean analizadas por el Cuerpo Médico de la Bonaerense en busca de material genético. El Juzgado de Garantías N°5 de La Matanza dispuso una restricción perimetral para impedir cualquier acercamiento del acusado.

Según el relato de la denunciante, el encuentro con Torres se originó por cuestiones laborales. Luego de dirigirse a una estación de servicio, ambos se trasladaron hacia La Tablada, donde el cantante habría forzado a la mujer a mantener relaciones sexuales en el asiento trasero de su vehículo.

La investigación también incluye el análisis de cámaras de seguridad que registraron el recorrido del automóvil. Dos filmaciones ya fueron incorporadas a la causa y serán evaluadas para determinar la secuencia de los hechos.

Torres cuenta con antecedentes judiciales: en 2009 fue condenado a cuatro años de prisión por el abuso de una niña de seis años, sentencia dictada por un tribunal de Morón. Su historial penal refuerza la gravedad de la acusación actual y pone en foco su reincidencia.

La indagatoria del cantante está prevista para las próximas horas. Mientras tanto, el caso genera gran repercusión en el ámbito de la música tropical, ya que Grupo Green fue una de las bandas más populares de los años ’90.