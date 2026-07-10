Detuvieron a un argentino que quería ingresar a Chile con municiones ocultas en su auto

El procedimiento se realizó en el paso internacional Los Libertadores, donde personal de Aduanas detectó un cargador y cartuchos escondidos en un vehículo con patente argentina. El conductor fue formalizado por la justicia chilena y quedó bajo investigación.

Un operativo de control en la frontera entre Mendoza y Chile terminó con la detención de un ciudadano argentino que intentaba cruzar con municiones ocultas en su automóvil. El hecho ocurrió en el complejo Los Libertadores, durante una inspección rutinaria de Aduanas.

De acuerdo con la información oficial, el hombre llevaba un cargador para pistola calibre 9 mm, siete cartuchos de escopeta calibre 12, una munición calibre 40 y otras dos de distintos calibres. Los elementos estaban escondidos en la cabina y debajo de los asientos del vehículo con matrícula argentina.

El hallazgo derivó en la detención inmediata del conductor, quien fue trasladado al Juzgado de Garantía de Los Andes. Allí, la Fiscalía lo formalizó por tenencia ilegal de partes de armas de fuego y municiones, un delito que la legislación chilena sanciona con severidad.

Tras la audiencia inicial, el ciudadano argentino recuperó la libertad, aunque el proceso penal sigue abierto. Se fijó una nueva instancia judicial para agosto, donde podrían imponerse medidas cautelares adicionales o avanzar hacia un procedimiento abreviado.

Este episodio se suma a otros antecedentes recientes en el mismo paso fronterizo. En junio, otro argentino oriundo de Corrientes fue detenido con un cargador y nueve municiones calibre 9 mm ocultos en su camioneta. En ese caso, la justicia chilena lo imputó por contrabando y tenencia ilegal de municiones, imponiéndole la obligación de firmar periódicamente en dependencias de la Policía Internacional.

La reiteración de casos similares evidencia la rigidez de los controles en Los Libertadores y la importancia de la cooperación binacional en materia de seguridad. Para Chile, el ingreso de armas o municiones sin autorización constituye un delito grave, y las autoridades han reforzado los procedimientos de inspección en la frontera.

La investigación en curso será clave para determinar si se trató de un intento de contrabando o de una infracción vinculada al desconocimiento de la normativa vigente.