Detuvieron a la expolicía “hot” en un choque fatal con armas y drogas

La exintegrante de la Policía de la Ciudad e Buenos Aires, que se hizo conocida por difundir videos eróticos en redes sociales, fue arrestada tras un accidente en la Autopista Riccheri. En el auto donde viajaba se incautaron una pistola y marihuana.

Un choque múltiple en la Autopista Riccheri terminó con la vida de Hugo Javier López, de 48 años, y derivó en la detención de Nicole Verón, expolicía de la Ciudad de Buenos Aires. El siniestro ocurrió el miércoles 3, cuando tres vehículos protagonizaron un fuerte impacto.

La víctima conducía una Ford Ecosport que volcó tras el choque y salió expulsado del habitáculo. López falleció en el acto. En otro de los autos, un BMW Serie 4, viajaban tres mujeres: una joven de 21 años al volante, una adolescente de 17 y Verón como acompañante.

Durante el operativo, efectivos observaron a la expolicía intentando ocultar objetos en un patrullero. Al revisar el BMW, encontraron una pistola Bersa calibre 9 mm con cargador y municiones, además de marihuana y elementos de fraccionamiento, lo que abrió una investigación por posible narcomenudeo.

El fiscal Carlos Hassan, de la UFI N°2 descentralizada de Ezeiza, ordenó la detención inmediata de Verón y el secuestro del vehículo para pericias accidentológicas y toxicológicas. La mujer fue imputada por homicidio culposo, tenencia ilegal de arma de guerra y averiguación de ilícito.

Verón había sido expulsada de la Policía de la Ciudad en diciembre de 2025 tras hacerse conocida en redes sociales por publicar videos eróticos en TikTok, Instagram y OnlyFans, en algunos casos con uniforme oficial. Según sus declaraciones, lo hacía por motivos económicos: mientras estaba de licencia médica percibía un salario reducido de unos 600.000 pesos, frente a ingresos que llegaron a superar los 6 millones de pesos mensuales en plataformas digitales.

La joven ingresó a la fuerza en 2022 y permaneció tres años como oficial hasta su exoneración. Durante ese tiempo atravesó problemas de salud vinculados a episodios de epilepsia y secuelas de violencia de género, lo que la mantenía en licencia médica.